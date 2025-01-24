Танкеры с американским сжиженным газом разворачиваются прямо посреди океана и берут курс на Европу, стремясь воспользоваться ростом цен на европейском рынке.
Главные тезисы
- Перенаправление танкеров с американским СПГ в порты Европы связано с ростом цен на газ на европейском рынке.
- Это решение спровоцировано прекращением транзита российского газа через Украину и похолоданием в странах Западной Европы.
- Танкеры с американским СПГ получают большую прибыль от экспорта в Европу по сравнению с Азией.
- Европейский союз увеличивает закупки СПГ из-за исчерпания запасов газа в хранилищах и не вводит санкций на импорт российского газа.
- Рост цен на газ в Европе и перенаправление танкеров отражают увеличение спроса на сжиженный газ в регионе.
Что известно о курсе танкеров с американским СПГ на Европу
По информации журналистов издания, по меньшей мере 7 танкеров с американским сжиженным газом, направлявшихся в Южную Африку, Азию и Колумбию, изменили маршрут и теперь плывут в порты ЕС.
Авторы материала связывают это с ростом цен на газ на европейском рынке, вызванным прекращением транзита российского газа через Украину на фоне похолодания в странах Западной Европы.
На фоне роста цен американские компании и трейдеры получают большие прибыли по сравнению с экспортом в страны Азии.
Аналитики компании Spark Commodities отмечают, что перенаправление газовозов с американским СПГ в европейские порты увеличивает прибыль с одного танкера в среднем на 5,3 млн долларов.
Продолжает ли ЕС покупать российский газ
Евросоюз до сих пор не ввел никаких санкций на импорт российского газа, поэтому сейчас закупает его рекордными темпами.
Но теперь Европа покупает газ преимущественно в сжиженном состоянии, а не через трубопроводы.
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