Танкеры с американским сжиженным газом разворачиваются прямо посреди океана и берут курс на Европу, стремясь воспользоваться ростом цен на европейском рынке.

Что известно о курсе танкеров с американским СПГ на Европу

По информации журналистов издания, по меньшей мере 7 танкеров с американским сжиженным газом, направлявшихся в Южную Африку, Азию и Колумбию, изменили маршрут и теперь плывут в порты ЕС.

Непривычно видеть столько изменений курса и столько очевидных разворотов, отмечает аналитик рынка СПГ Алекс Фроли. Поделиться

Авторы материала связывают это с ростом цен на газ на европейском рынке, вызванным прекращением транзита российского газа через Украину на фоне похолодания в странах Западной Европы.

Танкер из СПГ

На фоне роста цен американские компании и трейдеры получают большие прибыли по сравнению с экспортом в страны Азии.

Аналитики компании Spark Commodities отмечают, что перенаправление газовозов с американским СПГ в европейские порты увеличивает прибыль с одного танкера в среднем на 5,3 млн долларов.

Европа все больше полагается на свою способность привлекать СПГ после потери российского газа через Украину, поскольку она исчерпывает свой газ в хранилищах. Газовые хранилища ЕС были заполнены на 59 процентов по состоянию на понедельник, что на 15 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечается в материале издания. Поделиться

Продолжает ли ЕС покупать российский газ

Евросоюз до сих пор не ввел никаких санкций на импорт российского газа, поэтому сейчас закупает его рекордными темпами.

Но теперь Европа покупает газ преимущественно в сжиженном состоянии, а не через трубопроводы.