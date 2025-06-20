Госсекретарь в Министерстве инфраструктуры Польши Аркадиуш Мархевко официально подтвердил, что после 8 лет пребывания в порту польской Гдыни российский танкер "Хатанга" покинул его — его намерены разрезать на куски.

Польша решила, что будет делать с танкером "Хатанга"

Что важно понимать, это российское судно находилось в Гдыне с 2017 года, нанося ущерб и угрожая безопасности судоходства.

Аркадиуш Мархевка подчеркнул, что власти страны в конце концов решили "вывезти российский металлолом из Польши".

Его намерены отправить в Данию, где "разрежут на куски", подчеркивается, что судно уже имело официальный статус металлолома.

Предыдущая власть годами ничего с ним не делала. Российское судно просто стояло в порту. Они не платили никаких сборов (…). Безопасность наших портов ключевая, — подчеркнул Аркадиуш Мархевка. Поделиться

По словам польского госсекретаря, процедура "выведения" судна и его транспортировка в верфи в Дании подпадает под строгие нормы европейского права и требовала международного сотрудничества.

Он также напомнил, что несколько месяцев назад российский танкер дважды сорвался с причала, угрожая безопасности других судов.