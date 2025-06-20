"Разрежем на куски". Польша решила судьбу российского танкера

Госсекретарь в Министерстве инфраструктуры Польши Аркадиуш Мархевко официально подтвердил, что после 8 лет пребывания в порту польской Гдыни российский танкер "Хатанга" покинул его — его намерены разрезать на куски.
Главные тезисы
- Российский танкер наносит Польше ущерб и угрожает безопасности судоходства.
- Варшава решила вывезти “Хатангу” в Данию для дальнейшего уничтожения и утилизации.
Польша решила, что будет делать с танкером "Хатанга"
Что важно понимать, это российское судно находилось в Гдыне с 2017 года, нанося ущерб и угрожая безопасности судоходства.
Аркадиуш Мархевка подчеркнул, что власти страны в конце концов решили "вывезти российский металлолом из Польши".
Его намерены отправить в Данию, где "разрежут на куски", подчеркивается, что судно уже имело официальный статус металлолома.
По словам польского госсекретаря, процедура "выведения" судна и его транспортировка в верфи в Дании подпадает под строгие нормы европейского права и требовала международного сотрудничества.
Он также напомнил, что несколько месяцев назад российский танкер дважды сорвался с причала, угрожая безопасности других судов.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-