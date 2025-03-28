Индия не пустила в порт танкер с российской сырой нефтью

Индийские власти отказали во входе в местный порт танкера, перевозившего российскую сырую нефть для государственной компании Indian Oil Corp. из-за отсутствия надлежащей документации о его мореходном качестве.

Индия запретила принимать танкер с российской нефтью

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, осведомленных по этому вопросу.

По данным аналитиков из компании Kpler, под флагом Гондураса танкер Andaman Skies, построенный в 2004 году, загрузил 767 тысяч баррелей нефти в порту в российском Мурманске еще 24 февраля и должен был разгрузиться 30 марта в порту Вадинара.

Собеседники указывают на то, что индийские правила требуют, чтобы танкеры старше 20 лет имели сертификат мореходного качества, выданный членом Международной ассоциации классификационных обществ или организацией, уполномоченной местным регулятором.

Судно было сертифицировано местной консультационной компанией Dakar Class, не признаваемой индийскими властями. Поделиться

Пока танкер находится в Аравийском море между Оманом и Индией во все еще полностью загруженном состоянии и, похоже, прекратил свое движение.