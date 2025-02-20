В обход санкций. Россия покупала западные запчасти для самолетов через посредничество Индии

Более 100 западных компаний, включая аэрокосмический гигант Boeing, экспортировали в Индию запчасти для самолетов, которые затем попадали в Россию.

Россия до сих пор находит посредников для покупки подсанкционных товаров

Анализ таможенных документов, с которым ознакомились журналисты, свидетельствует, что с января 2023 по сентябрь 2024 через посредников в Индии российским авиакомпаниям и другим организациям было поставлено продукции на сумму более 50 млн дол.

Детали перевозились 700 отдельными грузами, содержащими самые разные товары — от генераторов, датчиков, лопастей пропеллеров и дисплеев в кабине до небольших винтов, болтов и фильтров.

Большинство российских импортеров, похоже, гражданские авиакомпании, в том числе Utair, которая, по данным ЕС, также выступает как оборонный подрядчик. Она получила около четверти грузов.

Издание отмечает, что западные компании могли не знать о том, что их продукция поставляется в РФ индийскими фирмами. Прямая продажа авиационных запчастей российским авиакомпаниям и фирмам запрещена Британией и ЕС, а также строго ограничена властями США. Поделиться

Западные союзники, однако, пытаются бороться с десятками фирм-посредников, поддерживающих Россию товарами и технологиями западного производства. Эксперт по соблюдению санкций и партнер Pole Star Global Дэвид Танненбаум сказал, что западные правительства сосредоточились на посредниках в Турции, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, но Индия не была основным объектом внимания.

Так, среди фирм, чьи детали попали через Индию в РФ, компания Step Aviation зарегистрирована на гражданина Латвии. Компания отправила более 60 грузов индийской фирме Shaurya Aeronautics, и многие были переданы трем покупателям в России. В октябре США применили экономические санкции против Shaurya за отправку в Россию чувствительных деталей двойного назначения, однако компания не попала под санкции Британии или ЕС.

Британская фирма ASL Aerospace отправила около 60 грузов из Британии и США четырем индийским фирмам, которые затем были перенаправлены в РФ фирмой Agrim Aviation Private Ltd. Agrim подверглась санкциям США за «вероятное» перенаправление продукции американского производства в российскую авиационную промышленность, но не стала объектом санкций со стороны Британии или ЕС.

С 2023 года американский Boeing отправил в Индию по меньшей мере 80 грузов, которые впоследствии были частично или полностью переправлены в Россию. Большинство этих поставок, включая крепления, клапаны, топливные герметики и аккумуляторные батареи, проходили через индийского покупателя — компанию Ascend Aviation.

США применили экономические санкции против компании и двух ее директоров 30 октября 2024 года за участие в «сетях уклонения от санкций». ЕС и Великобритания не пошли по этому пути. Поделиться

Дочерняя компания Airbus - Satair - отправила 12 грузов той же индийской фирме в период с сентября 2023 года по май 2024 года. Позже все они были отправлены российским покупателям, включая крупнейшую авиакомпанию страны, государственный «Аэрофлот».