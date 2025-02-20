В обход санкций. Россия покупала западные запчасти для самолетов через посредничество Индии

Более 100 западных компаний, включая аэрокосмический гигант Boeing, экспортировали в Индию запчасти для самолетов, которые затем попадали в Россию.
Главные тезисы
- Более 100 западных компаний, включая Boeing, экспортировали через Индию запчасти для самолетов, попадающие в Россию.
- Российские авиакомпании приобретали запчасти через индийских посредников, избегая санкций Запада.
- Анализ таможенных документов показал, что с января 2023 по сентябрь 2024 через посредников в Индии в РФ поставлено товаров на более чем 50 млн долл.
Россия до сих пор находит посредников для покупки подсанкционных товаров
Анализ таможенных документов, с которым ознакомились журналисты, свидетельствует, что с января 2023 по сентябрь 2024 через посредников в Индии российским авиакомпаниям и другим организациям было поставлено продукции на сумму более 50 млн дол.
Детали перевозились 700 отдельными грузами, содержащими самые разные товары — от генераторов, датчиков, лопастей пропеллеров и дисплеев в кабине до небольших винтов, болтов и фильтров.
Большинство российских импортеров, похоже, гражданские авиакомпании, в том числе Utair, которая, по данным ЕС, также выступает как оборонный подрядчик. Она получила около четверти грузов.
Западные союзники, однако, пытаются бороться с десятками фирм-посредников, поддерживающих Россию товарами и технологиями западного производства. Эксперт по соблюдению санкций и партнер Pole Star Global Дэвид Танненбаум сказал, что западные правительства сосредоточились на посредниках в Турции, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, но Индия не была основным объектом внимания.
Так, среди фирм, чьи детали попали через Индию в РФ, компания Step Aviation зарегистрирована на гражданина Латвии. Компания отправила более 60 грузов индийской фирме Shaurya Aeronautics, и многие были переданы трем покупателям в России. В октябре США применили экономические санкции против Shaurya за отправку в Россию чувствительных деталей двойного назначения, однако компания не попала под санкции Британии или ЕС.
Британская фирма ASL Aerospace отправила около 60 грузов из Британии и США четырем индийским фирмам, которые затем были перенаправлены в РФ фирмой Agrim Aviation Private Ltd. Agrim подверглась санкциям США за «вероятное» перенаправление продукции американского производства в российскую авиационную промышленность, но не стала объектом санкций со стороны Британии или ЕС.
С 2023 года американский Boeing отправил в Индию по меньшей мере 80 грузов, которые впоследствии были частично или полностью переправлены в Россию. Большинство этих поставок, включая крепления, клапаны, топливные герметики и аккумуляторные батареи, проходили через индийского покупателя — компанию Ascend Aviation.
Дочерняя компания Airbus - Satair - отправила 12 грузов той же индийской фирме в период с сентября 2023 года по май 2024 года. Позже все они были отправлены российским покупателям, включая крупнейшую авиакомпанию страны, государственный «Аэрофлот».
Представитель индийского правительства заявил, что они не считают, что фирмы нарушили местное законодательство, но компании будут проинформированы о последних изменениях в международном экспортном контроле.
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