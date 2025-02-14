Британия ввела новые санкции против России — кто в списках
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Экономика
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Британия ввела новые санкции против России — кто в списках

Британия
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Источник:  online.ua

Правительство Британии 14 февраля ввело новые санкции против Российской Федерации. В список ограничений попали трое физических и два юридических лица.

Главные тезисы

  • Британия ввела новые санкции против России, затронув пять человек, включая заместителя министра обороны России и сына бывшего генпрокурора.
  • Среди ограничений — завод “Киров-Энергомаш” и компания “Росатом Аддитивные технологии”.
  • Лица и компании в списке санкций попали из-за поддержки правительства России и продолжения дел в секторах с важным стратегическим значением.

Великобритания ввела новые санкции против РФ

Об этом сообщает Офис внедрения финансовых санкций Министерства финансов Великобритании.

Согласно документу, под санкции попали:

  • заместитель министра обороны России Павел Фрадков;

  • сын бывшего генерального прокурора Юрия Чайки — Артем;

  • директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России Владимир Селин.

Также в список ограничительных мер вошли завод "Киров-Энергомаш" и компания "Росатом Аддитивные технологии".

Отмечается, что физические и юридические лица попали под санкции из-за выгод или поддержки правительства России путем продолжения бизнеса в секторах, имеющих стратегическое значение для российских властей.

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