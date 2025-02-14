Британия ввела новые санкции против России — кто в списках

Правительство Британии 14 февраля ввело новые санкции против Российской Федерации. В список ограничений попали трое физических и два юридических лица.
Главные тезисы
- Британия ввела новые санкции против России, затронув пять человек, включая заместителя министра обороны России и сына бывшего генпрокурора.
- Среди ограничений — завод “Киров-Энергомаш” и компания “Росатом Аддитивные технологии”.
- Лица и компании в списке санкций попали из-за поддержки правительства России и продолжения дел в секторах с важным стратегическим значением.
Великобритания ввела новые санкции против РФ
Об этом сообщает Офис внедрения финансовых санкций Министерства финансов Великобритании.
Согласно документу, под санкции попали:
заместитель министра обороны России Павел Фрадков;
сын бывшего генерального прокурора Юрия Чайки — Артем;
директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России Владимир Селин.
Также в список ограничительных мер вошли завод "Киров-Энергомаш" и компания "Росатом Аддитивные технологии".
Отмечается, что физические и юридические лица попали под санкции из-за выгод или поддержки правительства России путем продолжения бизнеса в секторах, имеющих стратегическое значение для российских властей.
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