По информации журналистов издания The Wall Street Journal, страна-агрессорка Россия после разрешения преступной войны против Украины в 2022 году использовала операцию по обходу финансовых санкций США с помощью "оффшорного резерва" под прикрытием строительства АЭС в Турции.
Главные тезисы
- Россия обошла санкции США при помощи строительства АЭС в Турции, используя тайные инвестиции и банковские переводы.
- Проект АЭС в Турции стал способом создать оффшорный долларовый резерв для финансирования интересов России в обход санкций.
- Администрация Байдена отложила попытку изъятия заблокированных денег из-за опасений разрушить отношения с Турцией.
Что известно о попытке обхода РФ санкций США под прикрытием строительства АЭС в Турции
Отмечается, что Россия достигла договоренности с Турцией по предоставлению кредита Газпромбанком в размере 9 млрд долларов на строительство АЭС под руководством росатома.
При этом российский банк должен быть тайным инвестором этого проекта.
Подчеркивается, что Турция оказалась заинтересована в этом предложении, поскольку стремилась пополнить собственные долларовые запасы.
Кремль хотел создать оффшорный долларовый резерв для финансирования собственных интересов в обход санкций США и союзников.
Первоначально этот план работал. Летом 2022 года "Газпромбанк" отправил 3 млрд долларов через американский Citigroup на депозиты атомной электростанции в Ziraat. Чуть больше 2 миллиардов долларов прошло через JPMorgan.
Однако, по информации журналистов, в Минюсте США обвинили Россию и Турцию в использовании проекта по строительству ядерного объекта для обхода наложенных антироссийских финансовых санкций.
Следующие 2 млрд долларов российских средств оказались заблокированы на счетах в JPMorgan.
Что в США хотели сделать с заблокированными российскими деньгами
В 2024 году прокуроры хотели изъять эти деньги на основании того, что эти деньги были доходами в результате обхода санкций, отмывания денег и банковского мошенничества.
Однако, по данным осведомленных источников, эти действия заблокированы на последнем этапе администрацией Байдена, потому что Белый дом хотел избежать гнева Турции.
Американские чиновники опасались подорвать сотрудничество с правительством Эрдогана по всем вопросам, от обмена пленными и работы по борьбе с терроризмом до усилий по стабилизации Сирии и прекращению войны в секторе Газа.
Однако, по данным некоторых источников, Министерство юстиции также подозревало, что один из главных помощников Эрдогана, директор разведки Ибрагим Калин, был причастен к платежам в 2022 году.
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