По информации журналистов издания The Wall Street Journal, страна-агрессорка Россия после разрешения преступной войны против Украины в 2022 году использовала операцию по обходу финансовых санкций США с помощью "оффшорного резерва" под прикрытием строительства АЭС в Турции.

Что известно о попытке обхода РФ санкций США под прикрытием строительства АЭС в Турции

Отмечается, что Россия достигла договоренности с Турцией по предоставлению кредита Газпромбанком в размере 9 млрд долларов на строительство АЭС под руководством росатома.

При этом российский банк должен быть тайным инвестором этого проекта.

США и Россия

Подчеркивается, что Турция оказалась заинтересована в этом предложении, поскольку стремилась пополнить собственные долларовые запасы.

Кремль хотел создать оффшорный долларовый резерв для финансирования собственных интересов в обход санкций США и союзников.

Согласно плану Москвы, атомная станция могла бы передавать доллары российским фирмам, у которых также были счета в крупнейшем банке Турции, государственном банке Ziraat. Это устранило бы необходимость вводить и выводить деньги из США, что могло быть обнаружено, отмечают журналисты издания. Поделиться

Первоначально этот план работал. Летом 2022 года "Газпромбанк" отправил 3 млрд долларов через американский Citigroup на депозиты атомной электростанции в Ziraat. Чуть больше 2 миллиардов долларов прошло через JPMorgan.

Однако, по информации журналистов, в Минюсте США обвинили Россию и Турцию в использовании проекта по строительству ядерного объекта для обхода наложенных антироссийских финансовых санкций.

Следующие 2 млрд долларов российских средств оказались заблокированы на счетах в JPMorgan.

Что в США хотели сделать с заблокированными российскими деньгами

В 2024 году прокуроры хотели изъять эти деньги на основании того, что эти деньги были доходами в результате обхода санкций, отмывания денег и банковского мошенничества.

Однако, по данным осведомленных источников, эти действия заблокированы на последнем этапе администрацией Байдена, потому что Белый дом хотел избежать гнева Турции.

Американские чиновники опасались подорвать сотрудничество с правительством Эрдогана по всем вопросам, от обмена пленными и работы по борьбе с терроризмом до усилий по стабилизации Сирии и прекращению войны в секторе Газа.

Однако, по данным некоторых источников, Министерство юстиции также подозревало, что один из главных помощников Эрдогана, директор разведки Ибрагим Калин, был причастен к платежам в 2022 году.