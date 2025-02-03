Как Россия смогла обойти санкции США — данные WSJ
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Как Россия смогла обойти санкции США — данные WSJ

Флаги США и России
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Источник:  The Wall Street Journal

По информации журналистов издания The Wall Street Journal, страна-агрессорка Россия после разрешения преступной войны против Украины в 2022 году использовала операцию по обходу финансовых санкций США с помощью "оффшорного резерва" под прикрытием строительства АЭС в Турции.

Главные тезисы

  • Россия обошла санкции США при помощи строительства АЭС в Турции, используя тайные инвестиции и банковские переводы.
  • Проект АЭС в Турции стал способом создать оффшорный долларовый резерв для финансирования интересов России в обход санкций.
  • Администрация Байдена отложила попытку изъятия заблокированных денег из-за опасений разрушить отношения с Турцией.

Что известно о попытке обхода РФ санкций США под прикрытием строительства АЭС в Турции

Отмечается, что Россия достигла договоренности с Турцией по предоставлению кредита Газпромбанком в размере 9 млрд долларов на строительство АЭС под руководством росатома.

При этом российский банк должен быть тайным инвестором этого проекта.

Россия использовала проект по строительству АЭС в Турции для обхода санкций США
США и Россия

Подчеркивается, что Турция оказалась заинтересована в этом предложении, поскольку стремилась пополнить собственные долларовые запасы.

Кремль хотел создать оффшорный долларовый резерв для финансирования собственных интересов в обход санкций США и союзников.

Согласно плану Москвы, атомная станция могла бы передавать доллары российским фирмам, у которых также были счета в крупнейшем банке Турции, государственном банке Ziraat. Это устранило бы необходимость вводить и выводить деньги из США, что могло быть обнаружено, отмечают журналисты издания.

Первоначально этот план работал. Летом 2022 года "Газпромбанк" отправил 3 млрд долларов через американский Citigroup на депозиты атомной электростанции в Ziraat. Чуть больше 2 миллиардов долларов прошло через JPMorgan.

Однако, по информации журналистов, в Минюсте США обвинили Россию и Турцию в использовании проекта по строительству ядерного объекта для обхода наложенных антироссийских финансовых санкций.

Следующие 2 млрд долларов российских средств оказались заблокированы на счетах в JPMorgan.

Что в США хотели сделать с заблокированными российскими деньгами

В 2024 году прокуроры хотели изъять эти деньги на основании того, что эти деньги были доходами в результате обхода санкций, отмывания денег и банковского мошенничества.

Однако, по данным осведомленных источников, эти действия заблокированы на последнем этапе администрацией Байдена, потому что Белый дом хотел избежать гнева Турции.

Американские чиновники опасались подорвать сотрудничество с правительством Эрдогана по всем вопросам, от обмена пленными и работы по борьбе с терроризмом до усилий по стабилизации Сирии и прекращению войны в секторе Газа.

Однако, по данным некоторых источников, Министерство юстиции также подозревало, что один из главных помощников Эрдогана, директор разведки Ибрагим Калин, был причастен к платежам в 2022 году.

Игра в кошки-мышки показывает ограниченность санкций как инструмента экономической войны и компромиссы, с которыми сталкиваются США, пытаясь защитить финансовую систему от предполагаемых злоупотреблений, манипулируя деликатными дипломатическими отношениями, — подчеркивается в материале.

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