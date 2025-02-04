Венгрия поддержит санкции против РФ при одном условии

Официальный Будапешт готов поддержать дальнейшие санкции Евросоюза против страны-агрессорки России только после достижения договоренности с американским лидером Дональдом Трампом.

Венгрия ориентируется на позицию Трампа

С официальным заявлением выступил министр европейских дел Венгрии Янош Бока.

Последний начал цинично утверждать, что Евросоюз должен быть очень осторожен во время принятия новых карательных мер против России.

Янош Бока также озвучил новое требование: члены блока должны достичь согласия с новой командой Дональда Трампа по поводу значения и содержания нового пакета санкций.

По его словам, без такого соглашения официальный Будапешт не видит оснований для дальнейших санкционных решений.

У Венгрии есть фундаментальные сомнения относительно смысла и пользы санкций против России, не имеющих того эффекта, которого многие ожидали. Если санкции останутся навсегда, это также ослабит экономику и конкурентоспособность Европы, например, из-за более высоких цен на энергоносители, — заявил Бока. Поделиться

Орбан угрожает Евросоюзу своим вето на санкции против РФ

Венгерский лидер Виктор Орбан в очередной раз начал угрожать наложить вето на санкции против России через шесть месяцев, если Украина к тому времени не возобновит транзит российского газа.

Более того, он начал утверждать, что на этой неделе Венгрия якобы получила от ЕС гарантию восстановления транзита через Украину.

Если обещание будет нарушено, то мы не только предложим прекратить санкции, но и прекратим их. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Что важно понимать, 27 января официальный Будапешт смог "дожать" команду Виктора Орбана и одобрить продление экономических санкций против России, однако с уступкой Будапешту.