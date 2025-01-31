Премьер Венгрии Виктор Орбан грозится наложить вето на санкции против России через 6 месяцев, если Украина к тому времени не возобновит транзит российского газа.

Орбан продолжает продвигать интересы Путина

Пророссийский политик начал утверждать, что недавно официальный Будапешт, мол, получил от Европейского союза гарантию восстановления транзита российского газа по украинской территории.

Если обещание будет нарушено, то мы не только предложим прекратить санкции, но и прекратим их. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Что важно понимать, еще 27 января официальный Брюссель смог "дожать" Венгрию и одобрить продление экономических санкций против России, однако с уступкой Будапешту.

Стороны пришли к выводу о принятии заявления с заверениями Венгрии о ее энергетической безопасности.

Стоит отметить, что команда Виктора Орбана требует от Евросоюза оказывать давление на Украину для сохранения транзита российской нефти, однако блок на этот шантаж не поддается.

Орбан угрожает Киеву местью

По словам приспешника Путина, венгерские власти могут принять меры в ответ на решение Киева остановить транзит российского газа.

Виктор Орбан жалуется, что Украина не только остановила транзит газа через свою территорию, но якобы отказывается от переговоров, тогда как ее решение угрожает Венгрии, Словакии и всему региону.

Киев больше не сидит в седле настолько надежно, чтобы позволить себе такое. Если они останутся агрессивными и враждебными, они проиграют. Мы в конце концов разозлимся и дадим отпор. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Венгерский лидер снова заявил, что выступает против быстрого членства Украины в Европейском Союзе — потому что это разорит венгерскую экономику и НАТО, поскольку это приведет к войне Альянса с Россией.