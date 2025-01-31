Орбан почав шантажувати Україну та ЄС через російський газ

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан погрожує накласти вето на санкції проти Росії через 6 місяців, якщо Україна до того часу не відновить транзит російського газу.

Орбан продовжує просувати інтереси Путіна

Проросійський політик почав стверджувати, що нещодавно офіційний Будапешт, мовляв, отримав від Європейського союзу гарантію щодо відновлення транзиту російського газу українською територією.

Якщо обіцянка буде порушена, то ми не тільки запропонуємо припинити санкції, але й припинимо їх. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Що важливо розуміти, ще 27 січня офіційний Брюссель зміг "дотиснути" Угорщину і схвалити продовження економічних санкцій проти Росії, проте з поступкою Будапешту.

Сторони дійшли висновку ухвалити заяву з запевненнями Угорщини про її енергетичну безпеку.

Варто зазначити, що команда Віктора Орбана вимагає від Євросоюзу тиснути на Україну для збереження транзиту російської нафти, однак блок на цей шантаж не піддається.

Орбан погрожує Києву помстою

За словами поплічника Путіна, угорська влада може вжити заходів у відповідь на рішення Києва зупинити транзит російського газу.

Віктор Орбан бідкається, що Україна не лише зупинила транзит газу через свою територію, а й нібито відмовляється від переговорів, тоді як її рішення загрожує Угорщині, Словаччині та всьому регіону.

Київ більше не сидить в сідлі настільки надійно, щоб дозволити собі таке. Якщо вони залишаться агресивними і ворожими, вони програють. Ми врешті-решт розсердимося і дамо відсіч. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Угорський лідер знову заявив, що виступає проти швидкого членства України в Європейському Союзі — бо це розорить угорську економіку — та НАТО, оскільки це призведе до війни Альянсу з Росією.