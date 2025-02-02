Угорщина підтримає санкції проти РФ за однієї умови

Офіційний Будапешт готовий підтримати подальші санкції Євросоюзу проти країни-агресорки Росії лише після досягнення домовленості з американським лідером Дональдом Трампом.

Угорщина орієнтується на позицію Трампа

З офіційною заявою з цього приводу виступив міністр європейських справ Угорщини Янош Бока.

Останній почав цинічно стверджувати, що Євросоюз має бути дуже обережним під час ухвалення нових каральних заходів проти Росії.

Янош Бока також озвучив нову вимогу: члени блоку повинні досягти згоди з новою командою Дональда Трампа щодо значення і змісту нового пакету санкцій.

За його словами, без такої угоди офіційний Будапешт не бачить підстав для подальших санкційних рішень.

Угорщина має фундаментальні сумніви щодо сенсу і користі санкцій проти Росії, які не мають того ефекту, на який багато хто очікував. Якщо санкції залишаться назавжди, це також послабить економіку і конкурентоспроможність Європи, наприклад, через вищі ціни на енергоносії, — заявив Бока. Поширити

Орбан погрожує Євросоюзу своїм вето на санкції проти РФ

Угорський лідер Віктор Орбан вкотре почав погрожувати накласти вето на санкції проти Росії через шість місяців, якщо Україна до того часу не відновить транзит російського газу.

Ба більше, він почав стверджувати, що цього тижня Угорщина нібито отримала від ЄС гарантію щодо відновлення транзиту через Україну.

Якщо обіцянка буде порушена, то ми не тільки запропонуємо припинити санкції, але й припинимо їх. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Що важливо розуміти, 27 січня офіційний Будапешт зміг "дотиснути" команду Віктора Орбана і схвалити продовження економічних санкцій проти Росії, проте з поступкою Будапешту.