Як Росія змогла обійти санкції США — дані WSJ
Категорія
Економіка
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Як Росія змогла обійти санкції США — дані WSJ

Прапори США та Росії
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Джерело:  The Wall Street Journal

За інформацією журналістів видання The Wall Street Journal, країнаа-агресорка Росія після розв'язання злочинної війни проти України у 2022 році використовувала операцію з обходу фінансових санкцій США за допомогою "офшорного резерву" під прикриттям будівництва АЕС у Туреччині. 

Головні тези:

  • Росія намагалася обійти фінансові санкції США через будівництво АЕС у Туреччині за допомогою “офшорного резерву”.
  • Російський банк Газпромбанк був таємним інвестором проєкту, що викликало реакцію Мін’юсту США.
  • Санкції як інструмент економічної війни показали свою обмеженість у контексті складної міжнародної політики.

Що відомо про спробу обходу РФ санкцій США під прикриттям будівництва АЕС у Туреччині

Зазначається, що Росія досягла домовленності з Туреччиною щодо надання кредиту Газпромбанком у розмірі 9 млрд доларів на будівництво АЕС під керівництвом росатому.

При цьому російський банк мав бути таємним інвестором цього проєкту.

Росія використовувала проєкт з будівництва АЕС у Туреччині для обходу санкцій США
США та Росія

Підкреслюється, що Туреччина виявилась зацікавленою у цій пропозиції, оскільки прагнула поповнити власні доларові запаси.

Кремль же хотів створити офшорний доларовий резерв для фінансування власних інтересів в обхід санкцій США та союзників.

Згідно з планом Москви, атомна станція могла б передавати долари російським фірмам, у яких також були рахунки в найбільшому банку Туреччини, державному банку Ziraat. Це усунуло б необхідність вводити і виводити гроші зі США, що могло бути виявлено, — зазначають журналісти видання.

Спочатку цей план працював. Влітку 2022 року Газпромбанк відправив 3 млрд доларів через американський Citigroup на депозити атомної електростанції в Ziraat. Трохи більше 2 мільярдів доларів пройшло через JPMorgan.

Однак, за інформацією журналістів видання, у Мін’юсті США звинуватили Росію і Туреччину у використанні проєкту з будівництва ядерного об’єкту для обходу накладених антиросійських фінансових санкцій.

Наступні 2 млрд доларів російських коштів виявилися заблокованими на рахунках у JPMorgan.

Що у США хотіли зробити із заблокованими російськими грошима

У 2024 році прокурори хотіли вилучити ці гроші на підставі, що ці гроші були доходами в результаті обходу санкцій, відмивання грошей та банківського шахрайства.

Однак, за даними обізнаних джерел, ці дії заблоковані на останньому етапі адміністрацією Байдена, тому що Білий дім хотів уникнути гніву Туреччини.

Американські урядовці побоювались підірвати співпрацю з урядом Ердогана з усіх питань, від обміну полоненими та роботи по боротьбі з тероризмом до зусиль зі стабілізації Сирії та припинення війни в секторі Гази.

Однак, за даними деяких джерел, Міністерство юстиції також підозрювало, що один із головних помічників Ердогана, директор розвідки Ібрагім Калін, був причетний до платежів у 2022 році.

Гра в кішки-мишки показує обмеженість санкцій як інструменту економічної війни та компроміси, з якими стикаються США, намагаючись захистити фінансову систему від передбачуваних зловживань, водночас маніпулюючи делікатними дипломатичними відносинами, — підкреслюється у матеріалі.

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