Угорщина може заблокувати наступне продовження санкцій Євросоюзу проти Росії. Це станеться, якщо Будапешт помітить "загрози енергетичній безпеці" країни. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Сійярто погрожує блокуванням антиросійських санкцій ЄС

Угорщина ніколи не приховувала своєї позиції щодо санкцій, і останні три роки чітко показали, що ми маємо рацію і в галузі санкцій... Було б краще позбутися їх якомога швидше, — заявив Сійярто.

Він нагадав, що цього тижня Єврокомісія нібито дала гарантії того, що Україна "не поставить під загрозу енергетичну безпеку Угорщини та країн Центральної Європи".

Якщо Європейська комісія не дотримається свого слова, якщо вона не зможе змусити Україну утриматися від вжиття заходів або рішень, які можуть завдати шкоди енергетичній безпеці Угорщини, то їй доведеться взяти на себе відповідальність за наступне рішення щодо санкцій. Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини

Орбан продовжує просувати інтереси Путіна

Проросійський політик почав стверджувати, що нещодавно офіційний Будапешт, мовляв, отримав від Європейського союзу гарантію щодо відновлення транзиту російського газу українською територією.

Якщо обіцянка буде порушена, то ми не тільки запропонуємо припинити санкції, але й припинимо їх. Поширити

Ще 27 січня офіційний Брюссель зміг "дотиснути" Угорщину і схвалити продовження економічних санкцій проти Росії, проте з поступкою Будапешту.