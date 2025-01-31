Сійярто знову погрожує заблокувати санкції ЄС проти Росії

Угорщина може заблокувати наступне продовження санкцій Євросоюзу проти Росії. Це станеться, якщо Будапешт помітить "загрози енергетичній безпеці" країни. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто
Головні тези:
- Угорщина може ветувати продовження санкцій ЄС проти Росії через загрози енергетичній безпеці.
- Сійярто домагається від Європейської комісії гарантій щодо утримання Україною заходів, які не зашкодять енергетичній безпеці Угорщини.
- В разі порушення обіцянки про відновлення транзиту газу через Україну, Угорщина може не лише припинити санкції, а й запропонувати їх припинення ЄС.
Сійярто погрожує блокуванням антиросійських санкцій ЄС
Угорщина ніколи не приховувала своєї позиції щодо санкцій, і останні три роки чітко показали, що ми маємо рацію і в галузі санкцій... Було б краще позбутися їх якомога швидше, — заявив Сійярто.
Він нагадав, що цього тижня Єврокомісія нібито дала гарантії того, що Україна "не поставить під загрозу енергетичну безпеку Угорщини та країн Центральної Європи".
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Проросійський політик почав стверджувати, що нещодавно офіційний Будапешт, мовляв, отримав від Європейського союзу гарантію щодо відновлення транзиту російського газу українською територією.
Ще 27 січня офіційний Брюссель зміг "дотиснути" Угорщину і схвалити продовження економічних санкцій проти Росії, проте з поступкою Будапешту.
Сторони дійшли висновку ухвалити заяву з запевненнями Угорщини про її енергетичну безпеку.
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