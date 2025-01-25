Сійярто гнівно відреагував на заяву Туска щодо блокування Угорщиною антиросійських санкцій

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто гнівно відреагував на слова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска щодо дій Угорщини, представники якої наразі не дали згоди на продовження санкцій проти Росії.

Сійярто накинувся на Туска з образами

Про це глава угорського МЗС написав у Facebook.

Сійярто у відповідь на слова Туска назвав його "агентом Сороса".

Він також заявив, що Угорщина не дасть змоги нікому диктувати свої умови й ухвалюватиме рішення з огляду на свої національні інтереси.

Можливо, агенту Сороса це важко зрозуміти, але коли мова йде про команди, ми граємо за угорську команду…ми не бажаємо продовжувати платити ціну чужих воєн і не дозволимо нікому поставити під загрозу безпеку нашого енергопостачання. Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини

Туск назвав Орбана гравцем Путіна

Раніше Туск, чия країна наразі головує в Раді ЄС, зазначив, що дії угорського прем’єра Віктора Орбана щодо санкцій проти РФ схожі на гру в команді нелегітимного президента Росії Володимира Путіна.

Якщо Орбан дійсно заблокує європейські санкції в ключовий для війни момент, стане абсолютно зрозуміло, що в цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій. Поширити

24 січня представники Угорщини не дали згоду на прийняття рішення щодо продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії.