Сійярто гнівно відреагував на заяву Туска щодо блокування Угорщиною антиросійських санкцій

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто гнівно відреагував на слова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска щодо дій Угорщини, представники якої наразі не дали згоди на продовження санкцій проти Росії.
Головні тези:
- Угорський міністр закордонних справ відріагував на відмову продовжувати санкції проти Росії з образами та обвинуваченнями у спільництві з агентом Сороса.
- Туск вважає дії угорського прем’єра подібними до гри в команді великої Європейської держави, що підтримує режим Путіна.
- Рішення щодо продовження санкцій проти РФ в ЄС буде прийняте на наступному засіданні міністрів закордонних справ, ураховуючи позицію Угорщини.
- Угорщина виступає за захист своїх національних інтересів у контексті міжнародних відносин та геополітики.
- Суперечка між Туском та Сійярто щодо санкцій проти Росії свідчить про напруженість в Угорщині-Польщі в рамках Європейського Союзу.
Сійярто накинувся на Туска з образами
Про це глава угорського МЗС написав у Facebook.
Сійярто у відповідь на слова Туска назвав його "агентом Сороса".
Він також заявив, що Угорщина не дасть змоги нікому диктувати свої умови й ухвалюватиме рішення з огляду на свої національні інтереси.
Туск назвав Орбана гравцем Путіна
Раніше Туск, чия країна наразі головує в Раді ЄС, зазначив, що дії угорського прем’єра Віктора Орбана щодо санкцій проти РФ схожі на гру в команді нелегітимного президента Росії Володимира Путіна.
24 січня представники Угорщини не дали згоду на прийняття рішення щодо продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії.
Рішення щодо продовження санкцій проти РФ на наступні шість місяців буде прийматися 27 січня на засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу.
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