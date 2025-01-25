Сийярто гневно отреагировал на заявление Туска о блокировании Венгрией антироссийских санкций

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто гневно отреагировал на слова премьер-министра Польши Дональда Туска по поводу действий Венгрии, представители которой пока не дали согласия на продление санкций против России.

Сийярто набросился на Туска с оскорблениями

Об этом глава венгерского МИДа написал в Facebook.

Сийярто в ответ на слова Туска назвал его "агентом Сороса".

Он также заявил, что Венгрия не позволит никому диктовать свои условия и будет принимать решения, учитывая свои национальные интересы.

Возможно, агенту Сороса это трудно понять, но когда речь идет о командах, мы играем за венгерскую команду… мы не хотим продолжать платить цену чужим войнам и не позволим никому поставить под угрозу безопасность нашего энергоснабжения. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Туск назвал Орбана игроком Путина

Ранее Туск, чья страна председательствует в Совете ЕС, отметил, что действия венгерского премьера Виктора Орбана по санкциям против РФ похожи на игру в команде нелегитимного президента России Владимира Путина.

Если Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, станет совершенно ясно, что в этой великой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Поделиться

24 января представители Венгрии не дали согласия на принятие решения о продлении санкций Европейского Союза против России.