Сийярто гневно отреагировал на заявление Туска о блокировании Венгрией антироссийских санкций

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто гневно отреагировал на слова премьер-министра Польши Дональда Туска по поводу действий Венгрии, представители которой пока не дали согласия на продление санкций против России.
Главные тезисы
- Петер Сийярто отреагировал на отказ продлевать санкции против России оскорблениями и обвинениямИ.
- Спор между Туском и Сийярто свидетельствует о напряженности в отношениях Венгрии и Польши в рамках Европейского Союза.
- Евросоюз примет решение о продлении санкций против России, учитывая позицию Венгрии, которая выступает за защиту собственных национальных интересов.
- Петер Сийярто назвал Туска “агентом Сороса” и подчеркнул, что Венгрия будет принимать решения, ориентируясь на свои интересы.
Сийярто набросился на Туска с оскорблениями
Об этом глава венгерского МИДа написал в Facebook.
Сийярто в ответ на слова Туска назвал его "агентом Сороса".
Он также заявил, что Венгрия не позволит никому диктовать свои условия и будет принимать решения, учитывая свои национальные интересы.
Туск назвал Орбана игроком Путина
Ранее Туск, чья страна председательствует в Совете ЕС, отметил, что действия венгерского премьера Виктора Орбана по санкциям против РФ похожи на игру в команде нелегитимного президента России Владимира Путина.
24 января представители Венгрии не дали согласия на принятие решения о продлении санкций Европейского Союза против России.
Решение о продлении санкций против РФ на следующие шесть месяцев будет приниматься 27 января на заседании министров иностранных дел Евросоюза.
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