Играет в команде Путина — Туск о решении Орбана по поводу санкций против РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал действия Венгрии, представители которой пока не дали согласия на продление санкций против России.
Главные тезисы
- Премьер-министр Польши Дональд Туск критикует действия Венгрии по блокированию продления санкций против России.
- Решение о санкциях ЕС против России будет принято на заседании министров иностранных дел.
- Орбан обвиняет Украину в попытке обмануть венгров в контексте поставок газа, вызывая споры в ЕС.
- Туск предупреждает о возможных последствиях для Венгрии в случае блокирования санкций в ключевой момент для войны России против Украины.
- Туск считает, что Орбан играет в команде Путина, не учитывая интересы безопасности и будущего Европы.
Туск пригрозил Орбану последствиями за подыгрывание Путину
Об этом польский премьер написал в X(Twitter).
Туск, чья страна председательствует в Совете ЕС, отметил, что действия венгерского премьера Виктора Орбана по санкциям против РФ похожи на игру в команде нелегитимного президента России Владимира Путина.
If @PM_ViktorOrban really blocks European sanctions at a key moment for the war, it’ll be absolutely clear that in this big game for the security and future of Europe, he is playing in Putin’s team, not in ours. With all the consequences of this fact.— Donald Tusk (@donaldtusk) January 25, 2025
Венгрия против продления антироссийских санкций
24 января представители Венгрии не дали согласия на принятие решения о продлении санкций Европейского Союза против России.
Решение о продлении санкций против РФ на следующие шесть месяцев будет приниматься 27 января на заседании министров иностранных дел Евросоюза.
В свою очередь, Орбан обвинил Украину в попытке обмануть венгров, когда речь касается поставки газа, и призвал ЕС заставить украинцев "открыть вентили".
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