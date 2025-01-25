Играет в команде Путина — Туск о решении Орбана по поводу санкций против РФ
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Политика
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Играет в команде Путина — Туск о решении Орбана по поводу санкций против РФ

Дональд Туск
Туск
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Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал действия Венгрии, представители которой пока не дали согласия на продление санкций против России.

Главные тезисы

  • Премьер-министр Польши Дональд Туск критикует действия Венгрии по блокированию продления санкций против России.
  • Решение о санкциях ЕС против России будет принято на заседании министров иностранных дел.
  • Орбан обвиняет Украину в попытке обмануть венгров в контексте поставок газа, вызывая споры в ЕС.
  • Туск предупреждает о возможных последствиях для Венгрии в случае блокирования санкций в ключевой момент для войны России против Украины.
  • Туск считает, что Орбан играет в команде Путина, не учитывая интересы безопасности и будущего Европы.

Туск пригрозил Орбану последствиями за подыгрывание Путину

Об этом польский премьер написал в X(Twitter).

Туск, чья страна председательствует в Совете ЕС, отметил, что действия венгерского премьера Виктора Орбана по санкциям против РФ похожи на игру в команде нелегитимного президента России Владимира Путина.

Если Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, станет совершенно ясно, что в этой великой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Венгрия против продления антироссийских санкций

24 января представители Венгрии не дали согласия на принятие решения о продлении санкций Европейского Союза против России.

Решение о продлении санкций против РФ на следующие шесть месяцев будет приниматься 27 января на заседании министров иностранных дел Евросоюза.

В свою очередь, Орбан обвинил Украину в попытке обмануть венгров, когда речь касается поставки газа, и призвал ЕС заставить украинцев "открыть вентили".

Он также пообещал "дать отпор" Украине за то, что она с 1 января прекратила транзит российского газа.

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