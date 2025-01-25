Играет в команде Путина — Туск о решении Орбана по поводу санкций против РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал действия Венгрии, представители которой пока не дали согласия на продление санкций против России.

Туск пригрозил Орбану последствиями за подыгрывание Путину

Об этом польский премьер написал в X(Twitter).

Туск, чья страна председательствует в Совете ЕС, отметил, что действия венгерского премьера Виктора Орбана по санкциям против РФ похожи на игру в команде нелегитимного президента России Владимира Путина.

Если Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, станет совершенно ясно, что в этой великой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Дональд Туск Премьер-министр Польши

If @PM_ViktorOrban really blocks European sanctions at a key moment for the war, it’ll be absolutely clear that in this big game for the security and future of Europe, he is playing in Putin’s team, not in ours. With all the consequences of this fact. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 25, 2025

Венгрия против продления антироссийских санкций

24 января представители Венгрии не дали согласия на принятие решения о продлении санкций Европейского Союза против России.

Решение о продлении санкций против РФ на следующие шесть месяцев будет приниматься 27 января на заседании министров иностранных дел Евросоюза.

В свою очередь, Орбан обвинил Украину в попытке обмануть венгров, когда речь касается поставки газа, и призвал ЕС заставить украинцев "открыть вентили".