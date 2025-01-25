Грає в команді Путіна — Туск про рішення Орбана щодо санкцій проти РФ

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував дії Угорщини, представники якої наразі не дали згоди на продовження санкцій проти Росії.

Туск пригрозив Орбану наслідками за підігрування Путіну

Про це польський прем'єр написав в X (Twitter).

Туск, чия країна наразі головує в Раді ЄС, зазначив, що дії угорського прем’єра Віктора Орбана щодо санкцій проти РФ схожі на гру в команді нелегітимного президента Росії Володимира Путіна.

Якщо Орбан дійсно заблокує європейські санкції в ключовий для війни момент, стане абсолютно зрозуміло, що в цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками, що випливають із цього факту. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

If @PM_ViktorOrban really blocks European sanctions at a key moment for the war, it’ll be absolutely clear that in this big game for the security and future of Europe, he is playing in Putin’s team, not in ours. With all the consequences of this fact. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 25, 2025

Угорщина проти продовження антиросійських санкцій

24 січня представники Угорщини не дали згоду на прийняття рішення щодо продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Рішення щодо продовження санкцій проти РФ на наступні шість місяців буде прийматися 27 січня на засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу.

Своєю чергою Орбан звинуватив Україну у спробі обманути угорців, коли мова стосується постачання газу, та закликав ЄС змусити українців "відкрити вентилі".