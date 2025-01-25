Грає в команді Путіна — Туск про рішення Орбана щодо санкцій проти РФ
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Політика
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Грає в команді Путіна — Туск про рішення Орбана щодо санкцій проти РФ

Дональд Туск
Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував дії Угорщини, представники якої наразі не дали згоди на продовження санкцій проти Росії.

Головні тези:

  • Дії Угорщини у блокуванні продовження санкцій проти РФ критикує прем’єр-міністр Польщі.
  • Орбан звинувачує Україну у спробі обманути угорців у контексті постачання газу.
  • Рішення щодо продовження санкцій ЄС проти Росії буде ухвалено на засіданні міністрів закордонних справ.
  • Туск попереджає про наслідки для Угорщини у випадку блокування санкцій у ключовий момент для війни Росії проти України.
  • Орбана звинувачують у грі в команді Путіна і неврахуванні інтересів безпеки та майбутнього Європи.

Туск пригрозив Орбану наслідками за підігрування Путіну

Про це польський прем'єр написав в X (Twitter).

Туск, чия країна наразі головує в Раді ЄС, зазначив, що дії угорського прем’єра Віктора Орбана щодо санкцій проти РФ схожі на гру в команді нелегітимного президента Росії Володимира Путіна.

Якщо Орбан дійсно заблокує європейські санкції в ключовий для війни момент, стане абсолютно зрозуміло, що в цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками, що випливають із цього факту.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі

Угорщина проти продовження антиросійських санкцій

24 січня представники Угорщини не дали згоду на прийняття рішення щодо продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Рішення щодо продовження санкцій проти РФ на наступні шість місяців буде прийматися 27 січня на засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу.

Своєю чергою Орбан звинуватив Україну у спробі обманути угорців, коли мова стосується постачання газу, та закликав ЄС змусити українців "відкрити вентилі".

Він також пообіцяв "дати відсіч" Україні за те, що вона з 1 січня припинила транзит російського газу.

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