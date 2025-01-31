Сийярто снова грозится заблокировать санкции ЕС против России

Венгрия может заблокировать дальнейшее продление санкций Евросоюза против России. Это произойдет, если Будапешт заметит "угрозы энергетической безопасности" страны. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Главные тезисы
- Министр иностранных дел Венгрии готов заблокировать санкции ЕС против России из-за угроз энергетической безопасности.
- Будапешт требует гарантии от Европейской комиссии относительно сохранения энергетической безопасности страны.
- Пророссийский курс официального Будапешта вызывает обеспокоенность среди европейских партнеров.
Сийярто угрожает блокированием антироссийских санкций ЕС
Венгрия никогда не скрывала своей позиции по санкциям, и последние три года четко показали, что мы правы и в области санкций... Было бы лучше избавиться от них как можно скорее, — заявил Сийярто.
Он напомнил, что на этой неделе Еврокомиссия якобы предоставила гарантии того, что Украина "не поставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и стран Центральной Европы".
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Пророссийский политик стал утверждать, что недавно официальный Будапешт, мол, получил от Европейского союза гарантию восстановления транзита российского газа по украинской территории.
Еще 27 января официальный Брюссель смог "дожать" Венгрию и одобрить продление экономических санкций против России, однако с уступкой Будапешту.
Стороны пришли к выводу о принятии заявления с заверениями Венгрии о ее энергетической безопасности.
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