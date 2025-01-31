Сийярто снова грозится заблокировать санкции ЕС против России
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Сийярто снова грозится заблокировать санкции ЕС против России

Сийярто
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Источник:  online.ua

Венгрия может заблокировать дальнейшее продление санкций Евросоюза против России. Это произойдет, если Будапешт заметит "угрозы энергетической безопасности" страны. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Главные тезисы

  • Министр иностранных дел Венгрии готов заблокировать санкции ЕС против России из-за угроз энергетической безопасности.
  • Будапешт требует гарантии от Европейской комиссии относительно сохранения энергетической безопасности страны.
  • Пророссийский курс официального Будапешта вызывает обеспокоенность среди европейских партнеров.

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Венгрия никогда не скрывала своей позиции по санкциям, и последние три года четко показали, что мы правы и в области санкций... Было бы лучше избавиться от них как можно скорее, — заявил Сийярто.

Он напомнил, что на этой неделе Еврокомиссия якобы предоставила гарантии того, что Украина "не поставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и стран Центральной Европы".

Если Европейская комиссия не сдержит свое слово, если она не сможет заставить Украину воздержаться от принятия мер или решений, которые могут нанести вред энергетической безопасности Венгрии, то ей придется взять на себя ответственность за следующее решение о санкциях.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии

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Пророссийский политик стал утверждать, что недавно официальный Будапешт, мол, получил от Европейского союза гарантию восстановления транзита российского газа по украинской территории.

Если обещание будет нарушено, то мы не только предложим прекратить санкции, но и прекратим их.

Еще 27 января официальный Брюссель смог "дожать" Венгрию и одобрить продление экономических санкций против России, однако с уступкой Будапешту.

Стороны пришли к выводу о принятии заявления с заверениями Венгрии о ее энергетической безопасности.

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