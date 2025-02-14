Британія ввела нові санкції проти Росії — хто у списках

Про це повідомляє Офіс впровадження фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії.

Згідно з документом, під санкції потрапили:

Також до списку обмежувальних заходів увійшли завод "Киров-Энергомаш" і компанія "Росатом Аддитивные технологии".

Зазначається, що фізичні та юридичні особи потрапили під санкції через вигоди чи підтримки уряду Росії шляхом продовження бізнесу в секторах, що мають стратегічне значення для російської влади.