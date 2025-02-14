Британія ввела нові санкції проти Росії — хто у списках

Уряд Британії 14 лютого запровадив нові санкції проти Російської Федерації. До списку обмежень потрапили троє фізичних й двоє юридичних осіб.
Головні тези:
- Британія ввела нові санкції проти Російської Федерації, охопивши п'ять осіб.
- Серед осіб, які потрапили під санкції, заступник міністра оборони Росії Павло Фрадков та син колишнього генерального прокурора Юрія Чайки — Артем.
- Також до списку обмежувальних заходів увійшли завод “Киров-Энергомаш” і компанія “Росатом Аддитивные технологии”.
Британія запровадила нові санкції проти РФ
Про це повідомляє Офіс впровадження фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії.
Згідно з документом, під санкції потрапили:
заступник міністра оборони Росії Павло Фрадков;
син колишнього генерального прокурора Юрія Чайки — Артем;
директор Федеральної служби з технічного та експортного контролю Росії Володимир Селін.
Також до списку обмежувальних заходів увійшли завод "Киров-Энергомаш" і компанія "Росатом Аддитивные технологии".
Зазначається, що фізичні та юридичні особи потрапили під санкції через вигоди чи підтримки уряду Росії шляхом продовження бізнесу в секторах, що мають стратегічне значення для російської влади.
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