Британія ввела нові санкції проти Росії — хто у списках
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Економіка
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Британія ввела нові санкції проти Росії — хто у списках

Британія
Джерело:  online.ua

Уряд Британії 14 лютого запровадив нові санкції проти Російської Федерації. До списку обмежень потрапили троє фізичних й двоє юридичних осіб.

Головні тези:

  • Британія ввела нові санкції проти Російської Федерації, охопивши п'ять осіб.
  • Серед осіб, які потрапили під санкції, заступник міністра оборони Росії Павло Фрадков та син колишнього генерального прокурора Юрія Чайки — Артем.
  • Також до списку обмежувальних заходів увійшли завод “Киров-Энергомаш” і компанія “Росатом Аддитивные технологии”.

Британія запровадила нові санкції проти РФ

Про це повідомляє Офіс впровадження фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії.

Згідно з документом, під санкції потрапили:

  • заступник міністра оборони Росії Павло Фрадков;

  • син колишнього генерального прокурора Юрія Чайки — Артем;

  • директор Федеральної служби з технічного та експортного контролю Росії Володимир Селін.

Також до списку обмежувальних заходів увійшли завод "Киров-Энергомаш" і компанія "Росатом Аддитивные технологии".

Зазначається, що фізичні та юридичні особи потрапили під санкції через вигоди чи підтримки уряду Росії шляхом продовження бізнесу в секторах, що мають стратегічне значення для російської влади.

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