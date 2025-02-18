Санкции против РФ. США выдвинули требование Евросоюза

По словам шефа американской дипломатии Марко Рубио, все стороны должны согласиться с условиями мирного урегулирования между РФ и Украиной. Речь даже о том, чтобы Евросоюз отменил свои санкции против России.

В США заговорили о снятии санкций с России

Глава Госдепа утверждает, что "для того, чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны пойти на уступки".

Несмотря на это, он добавил, что было бы ошибочно "предопределять их наперед".

По словам Марко Рубио, все стороны должны быть согласны с условиями будущего урегулирования.

Важно понять две вещи. Первое — это то, что единственным лидером в мире, который может это сделать, может даже собрать людей вместе, чтобы начать говорить об этом серьезно, является президент Трамп. Вторая вещь, которую я бы сказал, — это то, что для того, чтобы конфликт закончился, все участники конфликта должны быть согласны с его разрешением, оно должно быть приемлемым для них. Марк Рубио Глава Госдепа США

Также американский лидер заговорил о дальнейшей роли официального Брюсселя.

Как отметил Марко Рубио, Европейскому Союзу в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, потому что у них также наложены санкции.

Шеф американской дипломатии добавил, что главная цель заключается в том, чтобы покончить с этой войной таким образом, чтобы мир был справедливым, долговременным, устойчивым и приемлемым для всех привлеченных сторон.