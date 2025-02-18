Санкции против РФ. США выдвинули требование Евросоюза

По словам шефа американской дипломатии Марко Рубио, все стороны должны согласиться с условиями мирного урегулирования между РФ и Украиной. Речь даже о том, чтобы Евросоюз отменил свои санкции против России.
Главные тезисы
- Роль Евросоюза в процессе мирного урегулирования приобретает все большую актуальность в контексте вопросов санкций.
- Цель США заключается в обеспечении устойчивого и приемлемого для всех сторон мира в регионе.
В США заговорили о снятии санкций с России
Глава Госдепа утверждает, что "для того, чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны пойти на уступки".
Несмотря на это, он добавил, что было бы ошибочно "предопределять их наперед".
По словам Марко Рубио, все стороны должны быть согласны с условиями будущего урегулирования.
Также американский лидер заговорил о дальнейшей роли официального Брюсселя.
Как отметил Марко Рубио, Европейскому Союзу в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, потому что у них также наложены санкции.
Шеф американской дипломатии добавил, что главная цель заключается в том, чтобы покончить с этой войной таким образом, чтобы мир был справедливым, долговременным, устойчивым и приемлемым для всех привлеченных сторон.
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