Франция напугана "немыслимым альянсом" Трампа и Путина

Официальный Париж заявил о параллели между современными событиями вокруг Украины и тридцатыми годами ХХ века. Кроме того, команда французского лидера Эманнуэля Макрона встревожена признаками "альянса" между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Диалог Трампа и Путина пугает Францию

С заявлением по этому поводу выступил премьер-министр Франции Франсуа Байру.

По его словам, прошедшая накануне в Елисейском дворце встреча европейских лидеров "не уменьшила количества опасений" на фоне сложившейся ситуации.

Политик также обратил внимание на то, что нынешние события перекликаются с событиями тридцатых годов прошлого столетия.

Впервые с 1945 года война может прийти в Европу, к нам… Можно видеть немыслимый альянс между Путиным и Трампом, маргинализирующий Европу, — подчеркнул премьер-министр Франции. Поделиться

Франсуа Байру не скрывает, что ему больно видеть слабость Евросоюза в этой ситуации.

Что важно понимать, 17 февраля в Париже состоялся экстренный саммит лидеров крупнейших государств ЕС и Британии — его созвал Эммануэль Макрон.