Франция напугана "немыслимым альянсом" Трампа и Путина
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Франция напугана "немыслимым альянсом" Трампа и Путина

Путин Трамп
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Источник:  BFM TV

Официальный Париж заявил о параллели между современными событиями вокруг Украины и тридцатыми годами ХХ века. Кроме того, команда французского лидера Эманнуэля Макрона встревожена признаками "альянса" между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • "Альянс" между Трампом и Путиным может угрожать европейской безопасности.
  • Члены ЕС не могут договориться, что делать в этой ситуации.

Диалог Трампа и Путина пугает Францию

С заявлением по этому поводу выступил премьер-министр Франции Франсуа Байру.

По его словам, прошедшая накануне в Елисейском дворце встреча европейских лидеров "не уменьшила количества опасений" на фоне сложившейся ситуации.

Политик также обратил внимание на то, что нынешние события перекликаются с событиями тридцатых годов прошлого столетия.

Впервые с 1945 года война может прийти в Европу, к нам… Можно видеть немыслимый альянс между Путиным и Трампом, маргинализирующий Европу, — подчеркнул премьер-министр Франции.

Франсуа Байру не скрывает, что ему больно видеть слабость Евросоюза в этой ситуации.

Что важно понимать, 17 февраля в Париже состоялся экстренный саммит лидеров крупнейших государств ЕС и Британии — его созвал Эммануэль Макрон.

Согласно данным журналистов, во время него не удалось договориться о введении войск в Украину и гарантиях безопасности для нее.

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