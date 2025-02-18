Франция напугана "немыслимым альянсом" Трампа и Путина

Официальный Париж заявил о параллели между современными событиями вокруг Украины и тридцатыми годами ХХ века. Кроме того, команда французского лидера Эманнуэля Макрона встревожена признаками "альянса" между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- "Альянс" между Трампом и Путиным может угрожать европейской безопасности.
- Члены ЕС не могут договориться, что делать в этой ситуации.
Диалог Трампа и Путина пугает Францию
С заявлением по этому поводу выступил премьер-министр Франции Франсуа Байру.
По его словам, прошедшая накануне в Елисейском дворце встреча европейских лидеров "не уменьшила количества опасений" на фоне сложившейся ситуации.
Политик также обратил внимание на то, что нынешние события перекликаются с событиями тридцатых годов прошлого столетия.
Франсуа Байру не скрывает, что ему больно видеть слабость Евросоюза в этой ситуации.
Что важно понимать, 17 февраля в Париже состоялся экстренный саммит лидеров крупнейших государств ЕС и Британии — его созвал Эммануэль Макрон.
Согласно данным журналистов, во время него не удалось договориться о введении войск в Украину и гарантиях безопасности для нее.
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