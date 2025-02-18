Путин готов к переговорам с Зеленским, но есть одно "но"

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин сейчас настроен проводить переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, хотя раньше он утверждал обратное.

У Путина снова заговорили о переговорах с Зеленским

Путин не раз говорил, что при необходимости готов вести переговоры и с Зеленским. Дмитрий Песков Спикер Кремля

При этом спикер российского диктатора начал цинично утверждать, что фиксация договоренностей должна обсуждаться с учетом существующей возможности обжалования легитимности президента Украины Владимира Зеленского.

Песков лжет, что страна-агрессорка Россия ориентирована на мирное решение войны против Украины.

Главное для России — достичь своих целей в ситуации по Украине, преимущественно мирными средствами, — уверяет представитель Кремля. Поделиться

Ориентировочная дата встречи Путина и Трампа может быть определена на встрече делегаций в Эр-Рияде.

Что важно понимать, утром 18 февраля в Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями США и России.