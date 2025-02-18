Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин сейчас настроен проводить переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, хотя раньше он утверждал обратное.
Главные тезисы
- Москва продолжает лгать о нелегитимности президента Украины.
- Возможная дата встречи Путина и Трампа будет определена в ходе переговоров делегаций в Эр-Рияде.
У Путина снова заговорили о переговорах с Зеленским
При этом спикер российского диктатора начал цинично утверждать, что фиксация договоренностей должна обсуждаться с учетом существующей возможности обжалования легитимности президента Украины Владимира Зеленского.
Песков лжет, что страна-агрессорка Россия ориентирована на мирное решение войны против Украины.
Ориентировочная дата встречи Путина и Трампа может быть определена на встрече делегаций в Эр-Рияде.
Что важно понимать, утром 18 февраля в Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями США и России.
В рамках этой встречи команды Трампа и Путина обсудят экономическое сотрудничество и "вопросы украинского урегулирования".
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