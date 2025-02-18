Издание The Telegraph обращает внимание на то, что президент США Дональд Трамп предложил Украине условия соглашения относительно полезных ископаемых, которые традиционно выдвигают странам-агрессорам, потерпевшим поражение в войне.
Главные тезисы
- Условия соглашения подразумевают экономическую колонизацию Украины со стороны США.
- Это может оказать серьезные последствия для страны на неопределенный срок.
Трамп хочет воспользоваться уязвимым положением Украины
По словам журналистов, фактически условия этого соглашения значительно превосходят наложенные на Германию и Японию после завершения Второй мировой войны.
Что важно понимать, речь идет об экономической колонизации Украины со стороны США, которая будет юридически закреплена на неопределенный срок.
В соглашении, предлагаемом Трампом Украины, указано, что Штаты будут получать 50% доходов от добычи ресурсов, а также 50% от стоимости "всех новых лицензий, выданных третьим лицам" для будущей монетизации ресурсов.
По словам одного из инсайдеров, этот пункт означает — "сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей".
Украинский лидер Владимир Зеленский действительно хотел заручиться поддержкой Трампа в войне против России, однако даже не мог сенбн представить, что президент США захочет нажиться на стране, которая 11 лет страдает от агресси РФ.
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