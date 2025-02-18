Издание The Telegraph обращает внимание на то, что президент США Дональд Трамп предложил Украине условия соглашения относительно полезных ископаемых, которые традиционно выдвигают странам-агрессорам, потерпевшим поражение в войне.

Трамп хочет воспользоваться уязвимым положением Украины

По словам журналистов, фактически условия этого соглашения значительно превосходят наложенные на Германию и Японию после завершения Второй мировой войны.

Что важно понимать, речь идет об экономической колонизации Украины со стороны США, которая будет юридически закреплена на неопределенный срок.

Она предусматривает бремя репараций, которые невозможно выполнить, — предупреждает редакция издания. Поделиться

В соглашении, предлагаемом Трампом Украины, указано, что Штаты будут получать 50% доходов от добычи ресурсов, а также 50% от стоимости "всех новых лицензий, выданных третьим лицам" для будущей монетизации ресурсов.

По словам одного из инсайдеров, этот пункт означает — "сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей".

Украинский лидер Владимир Зеленский действительно хотел заручиться поддержкой Трампа в войне против России, однако даже не мог сенбн представить, что президент США захочет нажиться на стране, которая 11 лет страдает от агресси РФ.