Это не сработает. США выдвинули Путину новое требование касательно Украины
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Политика
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Это не сработает. США выдвинули Путину новое требование касательно Украины

Путин
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Источник:  РБК Украина

Российский диктатор Владимир Путин должен встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским для обсуждения завершения войны. Такое требование озвучил спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог.

Главные тезисы

  • США выдвинули требование Путина по поводу обязательных прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Келлог заявил, что обе стороны должны быть готовы к уступкам в переговорном процессе.

Трамп требует прямых переговоров Путина и Зеленского

О необходимости непосредственных переговоров между президентом Украины и нелегитимным главой РФ Келлог заявил перед началом Мюнхенской конференции по безопасности.

Таким образом, спецпредставитель Дональда Трампа отреагировал на недавние скандальные заявления Путина.

Как известно, российский диктатор цинично начал врать о нелегитимности Владимира Зеленского, а также называл это причиной того, что не собирается вести с ним переговоры.

Кит Келлог ясно дал понять, что и Путин, и Зеленский должны сесть за стол переговоров и пойти на определенные уступки.

Но это не сработает. Они (Зеленский и Путин — ред.) должны (провести переговоры — ред.). И обе стороны должны от чего-то отказаться.

Кот Келлог

Кот Келлог

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ

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