Российский диктатор Владимир Путин должен встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским для обсуждения завершения войны. Такое требование озвучил спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог.

Трамп требует прямых переговоров Путина и Зеленского

О необходимости непосредственных переговоров между президентом Украины и нелегитимным главой РФ Келлог заявил перед началом Мюнхенской конференции по безопасности.

Таким образом, спецпредставитель Дональда Трампа отреагировал на недавние скандальные заявления Путина.

Как известно, российский диктатор цинично начал врать о нелегитимности Владимира Зеленского, а также называл это причиной того, что не собирается вести с ним переговоры.

Кит Келлог ясно дал понять, что и Путин, и Зеленский должны сесть за стол переговоров и пойти на определенные уступки.