Это не сработает. США выдвинули Путину новое требование касательно Украины

Российский диктатор Владимир Путин должен встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским для обсуждения завершения войны. Такое требование озвучил спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог.
Главные тезисы
- США выдвинули требование Путина по поводу обязательных прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Келлог заявил, что обе стороны должны быть готовы к уступкам в переговорном процессе.
Трамп требует прямых переговоров Путина и Зеленского
О необходимости непосредственных переговоров между президентом Украины и нелегитимным главой РФ Келлог заявил перед началом Мюнхенской конференции по безопасности.
Таким образом, спецпредставитель Дональда Трампа отреагировал на недавние скандальные заявления Путина.
Как известно, российский диктатор цинично начал врать о нелегитимности Владимира Зеленского, а также называл это причиной того, что не собирается вести с ним переговоры.
Кит Келлог ясно дал понять, что и Путин, и Зеленский должны сесть за стол переговоров и пойти на определенные уступки.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-