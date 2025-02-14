Це не спрацює. США висунули Путіну нову вимогу щодо України

Російський диктатор Володимир Путін повинен зустрітися з лідером України Володимиром Зеленським для обговорення завершення війни. Таку вимогу озвучив спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог.

Трамп вимагає прямих переговорів Путіна та Зеленського

Про необхідність безпосередніх перемовин між президентом України та нелегітимним главою РФ Келлог заявив перед початком Мюнхенської конференції з безпеки.

Таким чином спецпредставник Дональда Трампа відреагував на нещодавні скандальні заяви Путіна.

Як відомо, російський диктатор цинічно почав брехати про "нелегітимність" Володимира Зеленського, а також називав це причиною того, що не збирається вести з ним переговори.

Кіт Келлог чітко дав зрозуміти, що і Путін, і Зеленський повинні сісти за стіл переговорів та піти на певні поступки.