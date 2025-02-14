Це не спрацює. США висунули Путіну нову вимогу щодо України
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Це не спрацює. США висунули Путіну нову вимогу щодо України

Путін
Джерело:  РБК Україна

Російський диктатор Володимир Путін повинен зустрітися з лідером України Володимиром Зеленським для обговорення завершення війни. Таку вимогу озвучив спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог.

Головні тези:

  • США висунули вимогу Путіну щодо обов'язкових прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Келлог заявив, що обидві сторони повинні бути готові до поступок у переговорному процесі.

Трамп вимагає прямих переговорів Путіна та Зеленського

Про необхідність безпосередніх перемовин між президентом України та нелегітимним главою РФ Келлог заявив перед початком Мюнхенської конференції з безпеки.

Таким чином спецпредставник Дональда Трампа відреагував на нещодавні скандальні заяви Путіна.

Як відомо, російський диктатор цинічно почав брехати про "нелегітимність" Володимира Зеленського, а також називав це причиною того, що не збирається вести з ним переговори.

Кіт Келлог чітко дав зрозуміти, що і Путін, і Зеленський повинні сісти за стіл переговорів та піти на певні поступки.

Але це не спрацює. Вони (Зеленський і Путін — ред.) повинні (провести переговори — ред.). І обидві сторони повинні від чогось відмовитися.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставник Дональда Трампа у питаннях України та РФ

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