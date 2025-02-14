Шольц вимагає оголосити "надзвичайну ситуацію" на тлі подій в Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

Шольц вимагає оголосити "надзвичайну ситуацію" на тлі подій в Україні

Шольц
Джерело:  Укрінформ

Німецький лідер Олаф Шольц на офіційному рівні закликав парламент ФРН терміново ухвалити постанову, яка визнає війну Росії проти України та її наслідки для Європи "надзвичайною ситуацією".

Головні тези:

  • Бундестаг має ухвалити постанову про серйозні наслідки війни для безпеки Німеччини та Європи.
  • Шольц підтримує реформу "боргового гальма" для забезпечення інвестування у оборону та безпеку.

Шольц екстрено звернувся до Бундестагу

За словами канцлера ФРН, Бундестаг повинен якомога швидше ухвалити постанову про класифікацію війни РФ проти України та її серйозних наслідків для безпеки Німеччини і Європи як надзвичайної ситуації у розумінні статті 115, пункту 2 Конституції.

Це приведе до того, що наша підтримка України, яка є сьогодні як ніколи важливою, більше не відбуватиметься за рахунок інших завдань, котрі наша держава має виконувати щодо власних громадян.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРН

Поки німецький лідер не пояснив, які конкретно суми допомоги обговорюються та з яких джерел буде здійснюватися фінансування.

Попри це, Олаф Шольц вкотре заговорив про реформу так званого "боргового гальма", аби відкрити додаткові можливості для інвестування в оборону та безпеку.

Йдеться про мир і безпеку нашої країни, — додав німецький канцлер.

За його словами, враховуючи заяви та дії президента США Дональда Трампа, відповідь на це питання більше не можна ігнорувати.

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