Шольц вимагає оголосити "надзвичайну ситуацію" на тлі подій в Україні

Німецький лідер Олаф Шольц на офіційному рівні закликав парламент ФРН терміново ухвалити постанову, яка визнає війну Росії проти України та її наслідки для Європи "надзвичайною ситуацією".

Шольц екстрено звернувся до Бундестагу

За словами канцлера ФРН, Бундестаг повинен якомога швидше ухвалити постанову про класифікацію війни РФ проти України та її серйозних наслідків для безпеки Німеччини і Європи як надзвичайної ситуації у розумінні статті 115, пункту 2 Конституції.

Це приведе до того, що наша підтримка України, яка є сьогодні як ніколи важливою, більше не відбуватиметься за рахунок інших завдань, котрі наша держава має виконувати щодо власних громадян. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Поки німецький лідер не пояснив, які конкретно суми допомоги обговорюються та з яких джерел буде здійснюватися фінансування.

Попри це, Олаф Шольц вкотре заговорив про реформу так званого "боргового гальма", аби відкрити додаткові можливості для інвестування в оборону та безпеку.

Йдеться про мир і безпеку нашої країни, — додав німецький канцлер. Поширити

За його словами, враховуючи заяви та дії президента США Дональда Трампа, відповідь на це питання більше не можна ігнорувати.