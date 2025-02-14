США можуть ввести війська в Україну — коли це станеться

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що введення американських військ в Україну — це цілком реальний сценарій. Штати можуть ухвалити таке рішення, якщо російський диктатор Володимир Путін почне зривати процес переговорів щодо завершення війни.

США готові до рішучих дій

За словами Ді Венса, команда Дональда Трампа завдасть по Росії потужного санкційного удару і навіть може ввести в Україну свої війська, якщо Путін не погодиться на мирну угоду, яка гарантуватиме Києву довгострокову незалежність.

Венс заявив, що варіант введення американських військ в Україну, якщо Москва не зможе вести переговори добросовісно, залишається "на столі", і висловився набагато жорсткіше, ніж міністр оборони Піт Гегсет, який у середу припустив, що США не будуть вводити війська. Поширити

Віцепрезидент США дав зрозуміти, що американський лідер "не збирається йти на зустріч ( з Путіним — ред.) із заплющеними очима".

Він скаже: "Все на столі, давайте укладемо угоду, — пояснив Венс. Поширити

Що важливо розуміти, 13 лютого Дональд Трамп заявив, що домовився про зустріч представників України, США та Росії в Саудівській Аравії, під час якої обговорять способи завершення війни.