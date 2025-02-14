США можуть ввести війська в Україну — коли це станеться
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США можуть ввести війська в Україну — коли це станеться

армія США
Джерело:  The Wall Street Journal

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що введення американських військ в Україну — це цілком реальний сценарій. Штати можуть ухвалити таке рішення, якщо російський диктатор Володимир Путін почне зривати процес переговорів щодо завершення війни.

Головні тези:

  • США готові до рішучих дій і можуть застосувати потужний санкційний удар проти Росії, якщо ситуація в Україні погіршиться.
  • Можливість введення американських військ на українську територію уже обговорюється у Білому домі.

США готові до рішучих дій

За словами Ді Венса, команда Дональда Трампа завдасть по Росії потужного санкційного удару і навіть може ввести в Україну свої війська, якщо Путін не погодиться на мирну угоду, яка гарантуватиме Києву довгострокову незалежність.

Венс заявив, що варіант введення американських військ в Україну, якщо Москва не зможе вести переговори добросовісно, залишається "на столі", і висловився набагато жорсткіше, ніж міністр оборони Піт Гегсет, який у середу припустив, що США не будуть вводити війська.

Віцепрезидент США дав зрозуміти, що американський лідер "не збирається йти на зустріч ( з Путіним — ред.) із заплющеними очима".

Він скаже: "Все на столі, давайте укладемо угоду, — пояснив Венс.

Що важливо розуміти, 13 лютого Дональд Трамп заявив, що домовився про зустріч представників України, США та Росії в Саудівській Аравії, під час якої обговорять способи завершення війни.

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