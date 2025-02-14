США можуть ввести війська в Україну — коли це станеться

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що введення американських військ в Україну — це цілком реальний сценарій. Штати можуть ухвалити таке рішення, якщо російський диктатор Володимир Путін почне зривати процес переговорів щодо завершення війни.
Головні тези:
- США готові до рішучих дій і можуть застосувати потужний санкційний удар проти Росії, якщо ситуація в Україні погіршиться.
- Можливість введення американських військ на українську територію уже обговорюється у Білому домі.
США готові до рішучих дій
За словами Ді Венса, команда Дональда Трампа завдасть по Росії потужного санкційного удару і навіть може ввести в Україну свої війська, якщо Путін не погодиться на мирну угоду, яка гарантуватиме Києву довгострокову незалежність.
Віцепрезидент США дав зрозуміти, що американський лідер "не збирається йти на зустріч ( з Путіним — ред.) із заплющеними очима".
Що важливо розуміти, 13 лютого Дональд Трамп заявив, що домовився про зустріч представників України, США та Росії в Саудівській Аравії, під час якої обговорять способи завершення війни.
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