Трамп заявив про переговори України, США та РФ — відомі час та місце
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Трамп заявив про переговори України, США та РФ — відомі час та місце

The White House
Трамп
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Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що домовився про зустріч представників України, США та Росії в Саудівській Аравії, під час якої обговорять шляхи припинення війни, яку веде РФ.

Головні тези:

  • Зустріч відбудеться незабаром, однак без участі президентів країн.
  • Вона стане важливим кроком до мирного врегулювання війни.

Трамп обіцяє важливу зустріч щодо завершення війни

За словами президента США, переговори відбудуться незабаром, оскільки заплановані на наступний тиждень.

Під час пресконференції в Овальному кабінеті Дональд Трампа наголосив, що зустріч у Саудівській Аравії не передбачає його особистої участі.

Що важливо розуміти, до неї цього разу не приєднаються ні український лідер Володимир Зеленський, ні російський диктатор Володимир Путін.

Однак під час переговорів будуть присутні високопосадовці з України, США та Росії.

Завтра буде зустріч у Мюнхені, потім наступного тижня. Зустріч у Саудівській Аравії не зі мною чи Путіним, а з вищими посадовими особами, і Україна також буде частиною цієї зустрічі, і ми подивимося, чи зможемо ми покласти край цій жахливій війні.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Як відомо, 12 лютого відбулися телефонні перемовини Дональд Трампа з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

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