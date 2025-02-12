Трамп ухвалив ще одне таємне рішення щодо України та Росії
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Трамп ухвалив ще одне таємне рішення щодо України та Росії

Трамп
Джерело:  The New York Times

Як вдалося дізнатися американським журналістам, очільник Білого дому Дональд Трамп таємно доручив займатись питаннями України та РФ ще одному своєму посланнику. Згідно з останніми даними, йдеться про Стівена Віткоффа.

Головні тези:

  • Стівен Віткофф вже провів переговори з представниками російського режиму.
  • Діяльність Віткоффа може мати ключовий вплив на процес завершення війни.

Трамп дедалі активніше займається питанням завершення війни

За словами інсайдерів, Стівен Віткофф, який раніше був призначений Дональдом Трампом посланником з питань Близького Сходу, також отримав доручення сприяти завершенню війни, яку Росія веде проти України.

Анонімні джерела стверджують, що президент США доручив Віткоффу "відігравати певну роль" у процесі врегулювання цих питань.

З цією метою Дональд Трамп кілька тижнів тому таємно розширив повноваження посланника за межі питань Близького Сходу "з метою відкриття переговорного каналу з росіянами".

Фото: wikipedia.org

Що важливо розуміти, очільник Білого дому справді довіряє Віткоффу, а також переконаний, що той має належні навички ведення переговорів, які допоможуть покласти край війні в Україні.

Віткофф уже мав прямі переговори з неназваними "близькими союзниками" Володимира Путіна і також обговорював Україну з контактами в Саудівській Аравії та Катарі.

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