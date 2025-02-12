Трамп ухвалив ще одне таємне рішення щодо України та Росії

Як вдалося дізнатися американським журналістам, очільник Білого дому Дональд Трамп таємно доручив займатись питаннями України та РФ ще одному своєму посланнику. Згідно з останніми даними, йдеться про Стівена Віткоффа.

Трамп дедалі активніше займається питанням завершення війни

За словами інсайдерів, Стівен Віткофф, який раніше був призначений Дональдом Трампом посланником з питань Близького Сходу, також отримав доручення сприяти завершенню війни, яку Росія веде проти України.

Анонімні джерела стверджують, що президент США доручив Віткоффу "відігравати певну роль" у процесі врегулювання цих питань.

З цією метою Дональд Трамп кілька тижнів тому таємно розширив повноваження посланника за межі питань Близького Сходу "з метою відкриття переговорного каналу з росіянами".

Фото: wikipedia.org

Що важливо розуміти, очільник Білого дому справді довіряє Віткоффу, а також переконаний, що той має належні навички ведення переговорів, які допоможуть покласти край війні в Україні.