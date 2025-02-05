Трамп усе зрозумів. Путін намагався обдурити США, та не вдалося

Як зазначає NBC News, американський лідер Дональд Трамп нарешті усвідомив, що російський диктатор Володимир Путін наразі не збирається сідати за стіл переговорів, тому Білий дім повинен усіляко змушувати його це зробити.

Путін не погоджується на вимоги Трампа

Трамп усе зрозумів: як важко розв'язати це питання і що Росія не буде конструктивною, якщо ми не чинитимемо більший тиск, — заявив представникам ЗМІ американський чиновник, який говорив на умовах анонімності. Поширити

Що важливо розуміти, наразі російський диктатор не хоче домовлятися про зупинення бойових дій, оскільки його армія повільно просувається на фронті та захоплює нові території.

Путін налаштований розпочати мирні перемовини лише тоді, коли захопить увесь можливий максимум українських земель.

На тлі останніх заяв та рішень нелегітимного глави Кремля Трамп може використати заморожені активи РФ для надання військової допомоги Києву.