Трамп усе зрозумів. Путін намагався обдурити США, та не вдалося

Як зазначає NBC News, американський лідер Дональд Трамп нарешті усвідомив, що російський диктатор Володимир Путін наразі не збирається сідати за стіл переговорів, тому Білий дім повинен усіляко змушувати його це зробити.
Головні тези:
- Дональд Трамп зрозумів, що Путін хоче його обдурити.
- Президент США може вдатися до максимально жорстких рішень, щоб зупинити Росію.
Путін не погоджується на вимоги Трампа
Що важливо розуміти, наразі російський диктатор не хоче домовлятися про зупинення бойових дій, оскільки його армія повільно просувається на фронті та захоплює нові території.
Путін налаштований розпочати мирні перемовини лише тоді, коли захопить увесь можливий максимум українських земель.
На тлі останніх заяв та рішень нелегітимного глави Кремля Трамп може використати заморожені активи РФ для надання військової допомоги Києву.
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