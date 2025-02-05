Трамп все понял. Путин пытался обмануть США, но не удалось

Как отмечает NBC News, американский лидер Дональд Трамп наконец-то осознал, что российский диктатор Владимир Путин пока не собирается садиться за стол переговоров, поэтому Белый дом должен всячески заставлять его это сделать.
Главные тезисы
- Дональд Трамп понял, что Путин хочет его обмануть.
- Президент США может прибегнуть к максимально жестким решениям, чтобы остановить Россию.
Путин не соглашается на требования Трампа
Что важно понимать, пока российский диктатор не хочет договариваться об остановке боевых действий, поскольку его армия медленно продвигается на фронте и захватывает новые территории.
Путин настроен начать мирные переговоры, только если захватит весь возможный максимум украинских земель.
На фоне последних заявлений и решений нелегитимного главы Кремля Трамп может использовать замороженные активы РФ для предоставления военной помощи Киеву.
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