Как отмечает NBC News, американский лидер Дональд Трамп наконец-то осознал, что российский диктатор Владимир Путин пока не собирается садиться за стол переговоров, поэтому Белый дом должен всячески заставлять его это сделать.

Путин не соглашается на требования Трампа

Трамп все понял: как трудно решить этот вопрос и что Россия не будет конструктивной, если мы не будем оказывать большего давления, — заявил представителям СМИ американский чиновник, говоривший на условиях анонимности. Поделиться

Что важно понимать, пока российский диктатор не хочет договариваться об остановке боевых действий, поскольку его армия медленно продвигается на фронте и захватывает новые территории.

Путин настроен начать мирные переговоры, только если захватит весь возможный максимум украинских земель.

На фоне последних заявлений и решений нелегитимного главы Кремля Трамп может использовать замороженные активы РФ для предоставления военной помощи Киеву.