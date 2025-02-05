Трамп все понял. Путин пытался обмануть США, но не удалось
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Трамп все понял. Путин пытался обмануть США, но не удалось

Трамп
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Источник:  NBC News

Как отмечает NBC News, американский лидер Дональд Трамп наконец-то осознал, что российский диктатор Владимир Путин пока не собирается садиться за стол переговоров, поэтому Белый дом должен всячески заставлять его это сделать.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп понял, что Путин хочет его обмануть.
  • Президент США может прибегнуть к максимально жестким решениям, чтобы остановить Россию.

Путин не соглашается на требования Трампа

Трамп все понял: как трудно решить этот вопрос и что Россия не будет конструктивной, если мы не будем оказывать большего давления, — заявил представителям СМИ американский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Что важно понимать, пока российский диктатор не хочет договариваться об остановке боевых действий, поскольку его армия медленно продвигается на фронте и захватывает новые территории.

Путин настроен начать мирные переговоры, только если захватит весь возможный максимум украинских земель.

На фоне последних заявлений и решений нелегитимного главы Кремля Трамп может использовать замороженные активы РФ для предоставления военной помощи Киеву.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что 300 российских миллиардов долларов, хранящихся в европейских и американских банках, могли бы в значительной степени обеспечить Украину оружием и финансовой поддержкой.

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