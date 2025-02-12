Це початок. Трамп заявив про першу угоду з Путіним
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Це початок. Трамп заявив про першу угоду з Путіним

Трамп
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Джерело:  CNN

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі американського вчителя Марка Фогеля, якого напередодні звільнили з російського увʼязнення. За словами лідера країни, це була його перша угода з російським диктатором Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Перша угода з Путіним: Трамп почав співпрацю з Кремлем щодо звільнення Фогеля.
  • Марк Фогель провів понад 3 роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Трамп розпочав співпрацю з Кремлем

Посланник американського лідера Стівен Віткофф 11 лютого прибув до російської столиці Москви, щоб забрати Фогеля.

Що важливо розуміти, він провів понад 3 роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Цього ж дня пізно ввечері Фогель прибув до Білого дому, загорнутий в американський прапор. Його зустрів президент США.

Дональд Трамп заявив, що для нього було "честю зіграти невелику роль" у його звільненні.

Дякую вам усім, я люблю нашу країну, і я дуже радий повернутися сюди, — зазначив Марк Фогель.

За словами очільника Білого дому, Путін звільнив Марка Фогеля без попередніх умов.

На запитання журналіста, чи щось віддали взамін, Дональд Трамп відповів:

Ні, Росія дуже добре до нас ставилася. Я сподіваюся, що це початок відносин, у яких ми зможемо покласти край цій війні.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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