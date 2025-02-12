Це початок. Трамп заявив про першу угоду з Путіним

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі американського вчителя Марка Фогеля, якого напередодні звільнили з російського увʼязнення. За словами лідера країни, це була його перша угода з російським диктатором Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Перша угода з Путіним: Трамп почав співпрацю з Кремлем щодо звільнення Фогеля.
- Марк Фогель провів понад 3 роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.
Трамп розпочав співпрацю з Кремлем
Посланник американського лідера Стівен Віткофф 11 лютого прибув до російської столиці Москви, щоб забрати Фогеля.
Що важливо розуміти, він провів понад 3 роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.
Цього ж дня пізно ввечері Фогель прибув до Білого дому, загорнутий в американський прапор. Його зустрів президент США.
Дональд Трамп заявив, що для нього було "честю зіграти невелику роль" у його звільненні.
За словами очільника Білого дому, Путін звільнив Марка Фогеля без попередніх умов.
На запитання журналіста, чи щось віддали взамін, Дональд Трамп відповів:
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