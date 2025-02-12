Это начало. Трамп заявил о первом соглашении с Путиным
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Это начало. Трамп заявил о первом соглашении с Путиным

Трамп
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Источник:  CNN

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме американского учителя Марка Фогеля, которого накануне освободили из российского заключения. По словам лидера страны, это было его первое соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Первое соглашение с Путиным: Трамп начал сотрудничество с Кремлем для освобождения Фогеля.
  • Марк Фогель провел более 3 лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков.

Трамп начал сотрудничество с Кремлем

Посланник американского лидера Стивен Виткофф 11 февраля прибыл в российскую столицу Москву, чтобы забрать Фогеля.

Что важно понимать, тот провел более 3 лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков.

В этот же день поздно вечером Фогель прибыл в Белый дом, завернутый в американский флаг. Его встретил президент США.

Дональд Трамп заявил, что для него было "честью сыграть небольшую роль" в его освобождении.

Благодарю вас всех, я люблю нашу страну, и я очень рад вернуться сюда, — отметил Марк Фогель.

По словам главы Белого дома, Путин освободил Марка Фогеля без предварительных условий.

На вопрос журналиста, отдали ли России что-то взамен, Дональд Трамп ответил:

Нет, Россия очень хорошо к нам относилась. Я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем покончить с этой войной.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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