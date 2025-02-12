Это начало. Трамп заявил о первом соглашении с Путиным

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме американского учителя Марка Фогеля, которого накануне освободили из российского заключения. По словам лидера страны, это было его первое соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Первое соглашение с Путиным: Трамп начал сотрудничество с Кремлем для освобождения Фогеля.
- Марк Фогель провел более 3 лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков.
Трамп начал сотрудничество с Кремлем
Посланник американского лидера Стивен Виткофф 11 февраля прибыл в российскую столицу Москву, чтобы забрать Фогеля.
Что важно понимать, тот провел более 3 лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков.
В этот же день поздно вечером Фогель прибыл в Белый дом, завернутый в американский флаг. Его встретил президент США.
Дональд Трамп заявил, что для него было "честью сыграть небольшую роль" в его освобождении.
По словам главы Белого дома, Путин освободил Марка Фогеля без предварительных условий.
На вопрос журналиста, отдали ли России что-то взамен, Дональд Трамп ответил:
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