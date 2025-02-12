Трамп принял еще одно тайное решение касательно Украины и РФ
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Трамп принял еще одно тайное решение касательно Украины и РФ

Трамп
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Источник:  The New York Times

Как удалось узнать американским журналистам, глава Белого дома Дональд Трамп тайно поручил заниматься вопросами Украины и РФ еще одному своему посланнику. Согласно последним данным, речь идет о Стивене Виткоффе.

Главные тезисы

  • Стивен Виткофф уже провел переговоры с представителями российского режима.
  • Деятельность Виткоффа может оказать ключевое влияние на процесс завершения войны.

Трамп все активнее занимается вопросом завершения войны

По словам инсайдеров, Стивен Виткофф, ранее назначенный Дональдом Трампом посланником по вопросам Ближнего Востока, также получил поручение способствовать завершению войны, которую Россия ведет против Украины.

Анонимные источники утверждают, что президент США поручил Уиткоффу "играть определенную роль" в процессе урегулирования этих вопросов.

С этой целью Дональд Трамп несколько недель назад тайно расширил полномочия посланника за пределы вопросов Ближнего Востока "в целях открытия переговорного канала с россиянами".

Фото: wikipedia.org

Что важно понимать, глава Белого дома действительно доверяет Виткоффу, а также убежден, что у него есть надлежащие навыки ведения переговоров, которые помогут положить конец войне в Украине.

У Виткоффа уже были прямые переговоры с неназванными "близкими союзниками" Владимира Путина и также он обсуждал Украину с контактами в Саудовской Аравии и Катаре.

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