Трамп припустився великої помилки щодо РФ. Чому це небезпечно для України

Американський лідер Дональд Трамп одразу відмовився обговорювати вступ України в НАТО, хоча міг використати це питання під час повноцінних перемовин з командою російського диктатора Володимира Путіна. Ексглава МЗС України Дмитро Кулеба назвав це великою "переговорною помилкою" Білого дому.

Трамп не прорахував усі кроки для максимального тиску на РФ

На переконання Дмитра Кулеби, Україна повинна до останнього боротися за своє членство в Альянсі, оскільки політика — це мистецтво можливого.

Просто треба грати у довгу і якщо щось і здавати, то втридорога. Я просто зараз не бачу, за що можна продати тему НАТО з точки зору користі для України. Дмитро Кулеба Ексглава МЗС України

Саме тому, як вважає український дипломат, Трамп та його команда припустилися великої "переговорної помилки", відразу заявивши, що вступ України у НАТО доведеться відкласти.

За словами Дмитра Кулеби, навіть якби було ухвалено рішення зняти тему НАТО з обговорення, то принаймні її можна було "продати" Путіну.