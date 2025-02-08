Трамп припустився великої помилки щодо РФ. Чому це небезпечно для України

Американський лідер Дональд Трамп одразу відмовився обговорювати вступ України в НАТО, хоча міг використати це питання під час повноцінних перемовин з командою російського диктатора Володимира Путіна. Ексглава МЗС України Дмитро Кулеба назвав це великою "переговорною помилкою" Білого дому.
Головні тези:
- Україна повинна активно боротися за членство в НАТО.
- Відкладення обговорення вступу України в НАТО вже призвело до втрати переваги під час переговорів з Росією.
Трамп не прорахував усі кроки для максимального тиску на РФ
На переконання Дмитра Кулеби, Україна повинна до останнього боротися за своє членство в Альянсі, оскільки політика — це мистецтво можливого.
Саме тому, як вважає український дипломат, Трамп та його команда припустилися великої "переговорної помилки", відразу заявивши, що вступ України у НАТО доведеться відкласти.
За словами Дмитра Кулеби, навіть якби було ухвалено рішення зняти тему НАТО з обговорення, то принаймні її можна було "продати" Путіну.
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