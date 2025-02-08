Рішення Трампа позбавило фінансування незалежні медіа України
Категорія
Україна
Дата публікації

Рішення Трампа позбавило фінансування незалежні медіа України

Трамп
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Джерело:  The Washington Post

Американські журналісти б'ють на сполох, адже саме через блокування діяльності Агентства з міжнародного розвитку  США (USAID) фінансування втратили незалежні українські ЗМІ. Фактично це рішення Дональда Трампа є болючим ударом по демократії України.

Головні тези:

  • Програми міжнародної підтримки є ключовим джерелом доходів для багатьох українських медіа та забезпечує плюралізм та демократію в країні.
  • За даними Detector Media, понад 50 відсотків медіаорганізацій, які отримують іноземні гранти, залежать від американської допомоги.

Незалежні медіа України опинилися у скрутному становищі

Попри те, що широкому загалу USAID було відоме своєю гуманітарною та медичною роботою, однак фінансування використовували і для підтримки незалежної журналістики в Україні.

Незалежні ЗМІ в Україні та РФ критикували свої уряди і надавали альтернативну інформацію, але більша їх частина покладалася на гранти США. Після заморозки USAID деякі організації заявили, що вони перебувають лише за кілька тижнів від скорочення персоналу або повного закриття, — пише видання.

Що важливо розуміти, чимало українських медіа ледве трималися на плаву після початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія три роки тому.

На цьому тлі незалежні ЗМІ втратили свої стабільні доходи від реклами, тому були вимушені звернутися до програм іноземної допомоги, щоб врятувати свої редакції.

Як вважає очільниця Detector Media Наталя Лигачова, "понад 50 відсотків" медіаорганізацій, які отримують іноземні гранти, залежать від американської допомоги.

Можу сказати, що це справді дуже важливо не тільки для України, а й для Сполучених Штатів. Тому що саме незалежні ЗМІ забезпечують насамперед існування демократії та плюралізму в Україні... Ми сподіваємося, що Трамп відновить програми міжнародної підтримки.

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