Рішення Трампа позбавило фінансування незалежні медіа України

Американські журналісти б'ють на сполох, адже саме через блокування діяльності Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) фінансування втратили незалежні українські ЗМІ. Фактично це рішення Дональда Трампа є болючим ударом по демократії України.

Незалежні медіа України опинилися у скрутному становищі

Попри те, що широкому загалу USAID було відоме своєю гуманітарною та медичною роботою, однак фінансування використовували і для підтримки незалежної журналістики в Україні.

Незалежні ЗМІ в Україні та РФ критикували свої уряди і надавали альтернативну інформацію, але більша їх частина покладалася на гранти США. Після заморозки USAID деякі організації заявили, що вони перебувають лише за кілька тижнів від скорочення персоналу або повного закриття, — пише видання. Поширити

Що важливо розуміти, чимало українських медіа ледве трималися на плаву після початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія три роки тому.

На цьому тлі незалежні ЗМІ втратили свої стабільні доходи від реклами, тому були вимушені звернутися до програм іноземної допомоги, щоб врятувати свої редакції.

Як вважає очільниця Detector Media Наталя Лигачова, "понад 50 відсотків" медіаорганізацій, які отримують іноземні гранти, залежать від американської допомоги.