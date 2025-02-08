Рішення Трампа позбавило фінансування незалежні медіа України

Американські журналісти б'ють на сполох, адже саме через блокування діяльності Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) фінансування втратили незалежні українські ЗМІ. Фактично це рішення Дональда Трампа є болючим ударом по демократії України.
Головні тези:
- Програми міжнародної підтримки є ключовим джерелом доходів для багатьох українських медіа та забезпечує плюралізм та демократію в країні.
- За даними Detector Media, понад 50 відсотків медіаорганізацій, які отримують іноземні гранти, залежать від американської допомоги.
Незалежні медіа України опинилися у скрутному становищі
Попри те, що широкому загалу USAID було відоме своєю гуманітарною та медичною роботою, однак фінансування використовували і для підтримки незалежної журналістики в Україні.
Що важливо розуміти, чимало українських медіа ледве трималися на плаву після початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія три роки тому.
На цьому тлі незалежні ЗМІ втратили свої стабільні доходи від реклами, тому були вимушені звернутися до програм іноземної допомоги, щоб врятувати свої редакції.
Як вважає очільниця Detector Media Наталя Лигачова, "понад 50 відсотків" медіаорганізацій, які отримують іноземні гранти, залежать від американської допомоги.
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