"Закрити цю структуру!". Трамп звинуватив USAID у нечуваній корупції

Президент США Дональд Трамп 7 лютого заявив, що "корупція" в Агентстві США з міжнародного розвитку USAID "досягла нечуваного рівня", через що закликав ліквідувати структуру.

Трамп звинуватив USAID у нечуваній корупції

Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.

USAID зводить радикальних лівих з розуму, і вони нічого не можуть з цим зробити, тому що витрати коштів, які значною мірою шахрайські, просто неможливо пояснити. Корупція досягла нечуваного рівня. Закрити цю структуру! Дональд Трамп Президент США

USAID IS DRIVING THE RADICAL LEFT CRAZY, AND THERE IS NOTHING THEY CAN DO ABOUT IT BECAUSE THE WAY IN WHICH THE MONEY HAS BEEN SPENT, SO MUCH OF IT FRAUDULENTLY, IS TOTALLY UNEXPLAINABLE. THE CORRUPTION IS AT LEVELS RARELY SEEN BEFORE. CLOSE IT DOWN!



Donald Trump Truth Social… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 7, 2025

До слова, Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

Проте 27 січня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.