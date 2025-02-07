"Закрити цю структуру!". Трамп звинуватив USAID у нечуваній корупції

Президент США Дональд Трамп 7 лютого заявив, що "корупція" в Агентстві США з міжнародного розвитку USAID "досягла нечуваного рівня", через що закликав ліквідувати структуру.
Головні тези:
- Дональд Трамп заявив про досягнення нечуваного рівня корупції в USAID та закликав ліквідувати цю структуру.
- Президент США ухвалив рішення тимчасово зупинити фінансування програм зовнішньої допомоги для проведення перевірок.
- USAID фінансувало медичне обладнання, ліки для переселенців, мобільні бригади медиків та програми з вакцинації у рамках проєктів в Україні.
Трамп звинуватив USAID у нечуваній корупції
Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.
USAID IS DRIVING THE RADICAL LEFT CRAZY, AND THERE IS NOTHING THEY CAN DO ABOUT IT BECAUSE THE WAY IN WHICH THE MONEY HAS BEEN SPENT, SO MUCH OF IT FRAUDULENTLY, IS TOTALLY UNEXPLAINABLE. THE CORRUPTION IS AT LEVELS RARELY SEEN BEFORE. CLOSE IT DOWN!— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 7, 2025
Donald Trump Truth Social…
До слова, Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.
Проте 27 січня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.
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