"Закрити цю структуру!". Трамп звинуватив USAID у нечуваній корупції
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"Закрити цю структуру!". Трамп звинуватив USAID у нечуваній корупції

Трамп
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Джерело:  online.ua

Президент США Дональд Трамп 7 лютого заявив, що "корупція" в Агентстві США з міжнародного розвитку USAID "досягла нечуваного рівня", через що закликав ліквідувати структуру.

Головні тези:

  • Дональд Трамп заявив про досягнення нечуваного рівня корупції в USAID та закликав ліквідувати цю структуру.
  • Президент США ухвалив рішення тимчасово зупинити фінансування програм зовнішньої допомоги для проведення перевірок.
  • USAID фінансувало медичне обладнання, ліки для переселенців, мобільні бригади медиків та програми з вакцинації у рамках проєктів в Україні.

Трамп звинуватив USAID у нечуваній корупції

Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.

USAID зводить радикальних лівих з розуму, і вони нічого не можуть з цим зробити, тому що витрати коштів, які значною мірою шахрайські, просто неможливо пояснити. Корупція досягла нечуваного рівня. Закрити цю структуру!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

До слова, Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

Проте 27 січня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.

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