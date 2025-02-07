"Закрыть эту структуру!". Трамп обвинил USAID в неслыханной коррупции
Категория
Мир
Дата публикации

"Закрыть эту структуру!". Трамп обвинил USAID в неслыханной коррупции

Трамп
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Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп 7 февраля заявил, что "коррупция" в Агентстве США по международному развитию USAID "достигла неслыханный уровень", из-за чего призвал ликвидировать структуру.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп заявил о высоком уровне коррупции в Агентстве США по международному развитию USAID и призвал к ликвидации структуры.
  • USAID финансировало различные проекты в Украине, включая медицинское оборудование, программы вакцинации и медицинскую помощь для переселенцев.
  • Президент США приостановил финансирование программ внешней помощи для проведения проверок и борьбы с коррупцией в USAID.

Трамп обвинил USAID в неслыханной коррупции

Об этом он написал в своей соцсети TruthSocial.

USAID сводит радикальных левых с ума, и они ничего не могут с этим поделать, потому что расходы средств, в значительной степени мошеннические, просто невозможно объяснить. Коррупция достигла небывалого уровня. Закрыть эту структуру!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Кстати, Трамп в первый день правления принял решение временно остановить все программы внешней помощи США на 90 дней для проведения проверок.

Американские дипломаты попросили срочно исключить программы, связанные с Украиной, из программы замораживания иностранной помощи на 90 дней, выданной госсекретарем Марко Рубио.

Однако 27 января USAID официально подтвердило остановку финансирования всех программ и проектов в Украине. Агентство финансировало в Украине различные образовательные, научные, медийные и культурные проекты, закупало медицинское оборудование и лекарства принявшим переселенцев общинам, финансировало мобильные бригады медиков, выезжавших в отдаленные районы, программы по вакцинации, реабилитации, психологической помощи.

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