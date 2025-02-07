"Закрыть эту структуру!". Трамп обвинил USAID в неслыханной коррупции

Президент США Дональд Трамп 7 февраля заявил, что "коррупция" в Агентстве США по международному развитию USAID "достигла неслыханный уровень", из-за чего призвал ликвидировать структуру.

Трамп обвинил USAID в неслыханной коррупции

Об этом он написал в своей соцсети TruthSocial.

USAID сводит радикальных левых с ума, и они ничего не могут с этим поделать, потому что расходы средств, в значительной степени мошеннические, просто невозможно объяснить. Коррупция достигла небывалого уровня. Закрыть эту структуру! Дональд Трамп Президент США

USAID IS DRIVING THE RADICAL LEFT CRAZY, AND THERE IS NOTHING THEY CAN DO ABOUT IT BECAUSE THE WAY IN WHICH THE MONEY HAS BEEN SPENT, SO MUCH OF IT FRAUDULENTLY, IS TOTALLY UNEXPLAINABLE. THE CORRUPTION IS AT LEVELS RARELY SEEN BEFORE. CLOSE IT DOWN!



Donald Trump Truth Social… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 7, 2025

Кстати, Трамп в первый день правления принял решение временно остановить все программы внешней помощи США на 90 дней для проведения проверок.

Американские дипломаты попросили срочно исключить программы, связанные с Украиной, из программы замораживания иностранной помощи на 90 дней, выданной госсекретарем Марко Рубио.

Однако 27 января USAID официально подтвердило остановку финансирования всех программ и проектов в Украине. Агентство финансировало в Украине различные образовательные, научные, медийные и культурные проекты, закупало медицинское оборудование и лекарства принявшим переселенцев общинам, финансировало мобильные бригады медиков, выезжавших в отдаленные районы, программы по вакцинации, реабилитации, психологической помощи.