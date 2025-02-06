У ЦПД застали Маска на репосте российского фейка насчет USAID
Категория
Мир
Дата публикации

У ЦПД застали Маска на репосте российского фейка насчет USAID

ЦПД
Маск
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Миллиардер Илон Маск репостил в соцсети Х фейковый сюжет от имени американского издания E! News о якобы финансировании Агентством США по международному развитию (USAID) визитов западных знаменитостей в Украину.

Главные тезисы

  • Илон Маск репостил российский фейк о финансировании USAID, вызвав потенциальные негативные последствия для репутации Украины.
  • Российская пропаганда активно использует соцсети для распространения дезинформации, даже при их блокировании в стране.
  • USAID занималась финансовой поддержкой важных программ в мире, таких как здравоохранение, доступ к воде, борьба с ВИЧ/СПИДом и антикоррупционные меры.

Маск репостил фейковый сюжет насчет USAID

Об этом узнал Центр противодействия дезинформации.

На официальных ресурсах издание E! News подобный сюжет отсутствует. Соответственно, транслируемая в нем информация является выдумкой российских фейкоробов.

В ЦПИ заявили, что распространение подобной лжи дискредитирует и обесценивает поддержку Украины среди мировых и культурных деятелей.

Несмотря на блокировку Х в самой РФ, российская пропаганда активно использует эту соцсеть для распространения собственных нарративов.

Администрация президента США отправила в вынужденный отпуск около сотни сотрудников USAID и заявила, что изучает возможность реорганизации этой структуры.

Агентство занималось финансовой поддержкой разных программ по всему миру. Среди них — здравоохранение женщин в зонах конфликтов, доступ к чистой воде, лечение ВИЧ/СПИДа, энергетическая безопасность, антикоррупционные усилия.

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