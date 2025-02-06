У ЦПД застали Маска на репосте российского фейка насчет USAID

Миллиардер Илон Маск репостил в соцсети Х фейковый сюжет от имени американского издания E! News о якобы финансировании Агентством США по международному развитию (USAID) визитов западных знаменитостей в Украину.

Маск репостил фейковый сюжет насчет USAID

Об этом узнал Центр противодействия дезинформации.

На официальных ресурсах издание E! News подобный сюжет отсутствует. Соответственно, транслируемая в нем информация является выдумкой российских фейкоробов. Поделиться

В ЦПИ заявили, что распространение подобной лжи дискредитирует и обесценивает поддержку Украины среди мировых и культурных деятелей.

Несмотря на блокировку Х в самой РФ, российская пропаганда активно использует эту соцсеть для распространения собственных нарративов.

Администрация президента США отправила в вынужденный отпуск около сотни сотрудников USAID и заявила, что изучает возможность реорганизации этой структуры.