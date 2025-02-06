У ЦПД застали Маска на репосте российского фейка насчет USAID

Миллиардер Илон Маск репостил в соцсети Х фейковый сюжет от имени американского издания E! News о якобы финансировании Агентством США по международному развитию (USAID) визитов западных знаменитостей в Украину.
Главные тезисы
- Илон Маск репостил российский фейк о финансировании USAID, вызвав потенциальные негативные последствия для репутации Украины.
- Российская пропаганда активно использует соцсети для распространения дезинформации, даже при их блокировании в стране.
- USAID занималась финансовой поддержкой важных программ в мире, таких как здравоохранение, доступ к воде, борьба с ВИЧ/СПИДом и антикоррупционные меры.
Маск репостил фейковый сюжет насчет USAID
Об этом узнал Центр противодействия дезинформации.
В ЦПИ заявили, что распространение подобной лжи дискредитирует и обесценивает поддержку Украины среди мировых и культурных деятелей.
Несмотря на блокировку Х в самой РФ, российская пропаганда активно использует эту соцсеть для распространения собственных нарративов.
Администрация президента США отправила в вынужденный отпуск около сотни сотрудников USAID и заявила, что изучает возможность реорганизации этой структуры.
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