У ЦПД заскочили Маска на репості російського фейку щодо USAID

Мільярдер Ілон Маск репостив у соцмережі Х фейковий сюжет від імені американського видання E! News про нібито фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) візитів західних знаменитостей до України.
Головні тези:
- Ілон Маск поширив фейкову інформацію про USAID.
- Поширення російського фейку шкодить репутації України серед світових лідерів та культурних діячів.
- USAID займалося фінансовою підтримкою важливих програм у світі, таких як охорона здоров'я, доступ до води, боротьба з ВІЛ/СНІДом та антикорупційні заходи.
- Російська пропаганда активно використовує соцмережі для поширення дезінформації, навіть при їх блокуванні в своїй країні.
Маск репостив фейковий сюжет щодо USAID
Про це дізнався Центр протидії дезінформації.
У ЦПД заявили, що поширення подібної брехні дискредитує та знецінює підтримку України серед світових лідерів і культурних діячів.
Попри блокування Х у самій РФ, російська пропаганда активно використовує цю соцмережу для поширення власних наративів.
Наразі адміністрація президента США відправила у вимушену відпустку близько сотні співробітників USAID та заявила, що вивчає можливість реорганізації цієї структури.
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