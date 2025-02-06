У ЦПД заскочили Маска на репості російського фейку щодо USAID

Мільярдер Ілон Маск репостив у соцмережі Х фейковий сюжет від імені американського видання E! News про нібито фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) візитів західних знаменитостей до України.

Маск репостив фейковий сюжет щодо USAID

Про це дізнався Центр протидії дезінформації.

На офіційних ресурсах видання E! News подібний сюжет відсутній. Відповідно, інформація, яка в ньому транслюється, є вигадкою російських фейкоробів. Поширити

У ЦПД заявили, що поширення подібної брехні дискредитує та знецінює підтримку України серед світових лідерів і культурних діячів.

Попри блокування Х у самій РФ, російська пропаганда активно використовує цю соцмережу для поширення власних наративів.

Наразі адміністрація президента США відправила у вимушену відпустку близько сотні співробітників USAID та заявила, що вивчає можливість реорганізації цієї структури.