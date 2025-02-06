У ЦПД заскочили Маска на репості російського фейку щодо USAID
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У ЦПД заскочили Маска на репості російського фейку щодо USAID

Центр протидії дезінформації
Маск

Мільярдер Ілон Маск репостив у соцмережі Х фейковий сюжет від імені американського видання E! News про нібито фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) візитів західних знаменитостей до України.

Головні тези:

  • Ілон Маск поширив фейкову інформацію про USAID.
  • Поширення російського фейку шкодить репутації України серед світових лідерів та культурних діячів.
  • USAID займалося фінансовою підтримкою важливих програм у світі, таких як охорона здоров'я, доступ до води, боротьба з ВІЛ/СНІДом та антикорупційні заходи.
  • Російська пропаганда активно використовує соцмережі для поширення дезінформації, навіть при їх блокуванні в своїй країні.

Маск репостив фейковий сюжет щодо USAID

Про це дізнався Центр протидії дезінформації.

На офіційних ресурсах видання E! News подібний сюжет відсутній. Відповідно, інформація, яка в ньому транслюється, є вигадкою російських фейкоробів.

У ЦПД заявили, що поширення подібної брехні дискредитує та знецінює підтримку України серед світових лідерів і культурних діячів.

Попри блокування Х у самій РФ, російська пропаганда активно використовує цю соцмережу для поширення власних наративів.

Наразі адміністрація президента США відправила у вимушену відпустку близько сотні співробітників USAID та заявила, що вивчає можливість реорганізації цієї структури.

Агентство займалось фінансовою підтримкою різних програм в усьому світі. Серед них — охорона здоров'я жінок у зонах конфліктів, доступ до чистої води, лікування ВІЛ/СНІДу, енергетична безпека, антикорупційні зусилля.

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