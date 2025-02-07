Администрация президента США планирует уволить почти 10 тыс сотрудников USAID

Администрация президента США Дональда Трампа планирует оставить менее 300 работников в Агентстве США по международному развитию (USAID) из общего числа, что насчитывало более 10 тыс сотрудников во всем мире.

В США тотально уволят работников USAID

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре неназванных источника.

Отмечается, что только 294 сотрудникам агентства будет позволено сохранить свои рабочие места, в том числе в африканском бюро останутся всего 12, а в азиатском — восемь.

Это возмутительно, — приводит Reuters слова Джона Брайана Этвуда, руководителя USAID в 1993-1999 годах, а ныне старшего научного сотрудника Института Уотсона при Университете Брауна. По его словам, массовое увольнение персонала фактически уничтожит агентство, которое помогло уберечь от смерти десятки миллионов людей по всему миру.

Некоторые работники, по словам источников Reuters, уже начали получать уведомления об увольнении.

Как говорится в заявлении на сайте USAID, с 7 февраля в отпуск уходят все наемные сотрудники во всем мире, за исключением тех, кто "отвечает за критически важные функции, основное руководство и специально определенные программы". Поделиться

Тем временем крупнейший профсоюз государственных служащих США и ассоциация работников дипломатической службы 6 февраля подали в федеральный суд Вашингтона иск в администрацию Дональда Трампа из-за остановки проектов USAID и сокращения. Истцы требуют блокировать "неконституционные и незаконные действия", создавшие "глобальный гуманитарный кризис".

Ответчиками в иске названы Трамп, Государственный департамент и министерство финансов США.

Ни одно из действий ответчиков по ликвидации USAID не было совершено в соответствии с разрешением Конгресса, — говорится в иске. — А по федеральному закону Конгресс является единственным органом, который может законно ликвидировать агентство.

Напомним, 4 февраля администрация Трампа заявила о планах отправить в отпуск всех сотрудников USAID и отозвать тысячи сотрудников, работающих за пределами США. Перед этим государственный секретарь США Марк Рубио сообщил, что USAID переходит под его контроль.