Администрация президента США планирует уволить почти 10 тыс сотрудников USAID

Администрация президента США Дональда Трампа планирует оставить менее 300 работников в Агентстве США по международному развитию (USAID) из общего числа, что насчитывало более 10 тыс сотрудников во всем мире.
Главные тезисы
- Планы увольнения почти 10 тыс сотрудников USAID вызвали возмущение в обществе и грозят гуманитарным кризисом.
- Профсоюзы и ассоциации не согласны с планами администрации Трампа, утверждая о незаконности и неконституционности действий.
- USAID играет ключевую роль в гуманитарной помощи и борьбе с глобальными кризисами, что подчеркивает важность сохранения его функционирования.
- Поданный в федеральный суд иск требует блокировать неконституционные действия администрации Трампа по ликвидации USAID.
В США тотально уволят работников USAID
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре неназванных источника.
Отмечается, что только 294 сотрудникам агентства будет позволено сохранить свои рабочие места, в том числе в африканском бюро останутся всего 12, а в азиатском — восемь.
Это возмутительно, — приводит Reuters слова Джона Брайана Этвуда, руководителя USAID в 1993-1999 годах, а ныне старшего научного сотрудника Института Уотсона при Университете Брауна. По его словам, массовое увольнение персонала фактически уничтожит агентство, которое помогло уберечь от смерти десятки миллионов людей по всему миру.
Некоторые работники, по словам источников Reuters, уже начали получать уведомления об увольнении.
Тем временем крупнейший профсоюз государственных служащих США и ассоциация работников дипломатической службы 6 февраля подали в федеральный суд Вашингтона иск в администрацию Дональда Трампа из-за остановки проектов USAID и сокращения. Истцы требуют блокировать "неконституционные и незаконные действия", создавшие "глобальный гуманитарный кризис".
Ответчиками в иске названы Трамп, Государственный департамент и министерство финансов США.
Ни одно из действий ответчиков по ликвидации USAID не было совершено в соответствии с разрешением Конгресса, — говорится в иске. — А по федеральному закону Конгресс является единственным органом, который может законно ликвидировать агентство.
Напомним, 4 февраля администрация Трампа заявила о планах отправить в отпуск всех сотрудников USAID и отозвать тысячи сотрудников, работающих за пределами США. Перед этим государственный секретарь США Марк Рубио сообщил, что USAID переходит под его контроль.
USAID — федеральное агентство США, которое занимается оказанием гуманитарной помощи и поддержкой развития в странах по всему. Она работает в различных сферах, включая образование, здравоохранение, экономическое развитие, демократические реформы и реагирование на гуманитарные кризисы.
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