Адміністрація президента США планує звільнити майже 10 тис співробітників USAID

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує залишити менш як 300 працівників у Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) із загального числа, що налічувало понад 10 тис співробітників у всьому світі.
Головні тези:
- Адміністрація президента США планує звільнити майже 10 тисяч співробітників USAID по всьому світу.
- Масове звільнення в USAID може призвести до знищення агентства, яке допомогло врятувати мільйони життів.
- Проєкти USAID були припинені та співробітникам оголошено про намір відправити їх у відпустку, проти таких дій виявили профспілки та асоціації.
- USAID є федеральною агенцією США, яка надає гуманітарну допомогу та підтримку розвитку різним країнам у сферах освіти, охорони здоров’я, економічного розвитку та інших.
У США тотально звільнять працівників USAID
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на чотири неназвані джерела.
Зазначається, що лише 294 співробітникам агентства буде дозволено зберегти свої робочі місця, зокрема в африканському бюро залишаться лише 12, а у азійському — вісім.
Це обурливо, — наводить Reuters слова Джона Браяна Етвуда, очільника USAID у 1993-1999 роках, а нині старшого наукового співробітника Інституту Вотсона при Університеті Брауна. За його словами, масове звільнення персоналу фактично знищить агентство, яке допомогло вберегти від смерті десятки мільйонів людей по всьому світу.
Деякі працівники, за словами джерел Reuters, вже почали отримувати повідомлення про звільнення.
Тим часом найбільша профспілка державних службовців США та асоціація працівників дипломатичної служби 6 лютого подали до федерального суду Вашингтона позов до адміністрації Дональда Трампа через зупинку проєктів USAID та скорочення. Позивачі вимагають блокувати "неконституційні і незаконні дії", які створили "глобальну гуманітарну кризу".
Відповідачами в позові названі Трамп, Державний департамент і міністерство фінансів США.
Жодна з дій відповідачів щодо ліквідації USAID не була здійснена відповідно до дозволу Конгресу, — йдеться в позові. — А згідно з федеральним законом, Конгрес є єдиним органом, який може законно ліквідувати агентство.
Нагадаємо, 4 лютого адміністрація Трампа заявила про плани відправити у відпустку всіх співробітників USAID та відкликати тисячі співробітників, які працюють за межами США. Перед цим державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що USAID переходить під його контроль.
USAID — федеральна агенція США, яка займається наданням гуманітарної допомоги та підтримкою розвитку в країнах по всьому. Вона працює в різних сферах, включно з освітою, охороною здоров’я, економічним розвитком, демократичними реформами та реагуванням на гуманітарні кризи.
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