Адміністрація президента США планує звільнити майже 10 тис співробітників USAID

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує залишити менш як 300 працівників у Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) із загального числа, що налічувало понад 10 тис співробітників у всьому світі.

У США тотально звільнять працівників USAID

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на чотири неназвані джерела.

Зазначається, що лише 294 співробітникам агентства буде дозволено зберегти свої робочі місця, зокрема в африканському бюро залишаться лише 12, а у азійському — вісім.

Це обурливо, — наводить Reuters слова Джона Браяна Етвуда, очільника USAID у 1993-1999 роках, а нині старшого наукового співробітника Інституту Вотсона при Університеті Брауна. За його словами, масове звільнення персоналу фактично знищить агентство, яке допомогло вберегти від смерті десятки мільйонів людей по всьому світу.

Деякі працівники, за словами джерел Reuters, вже почали отримувати повідомлення про звільнення.

Як йдеться у заяві на сайті USAID, з 7 лютого у відпустку йдуть усі найняті співробітники у всьому світі, за винятком тих, хто "відповідає за критично важливі функції, основне керівництво і спеціально визначені програми". Поширити

Тим часом найбільша профспілка державних службовців США та асоціація працівників дипломатичної служби 6 лютого подали до федерального суду Вашингтона позов до адміністрації Дональда Трампа через зупинку проєктів USAID та скорочення. Позивачі вимагають блокувати "неконституційні і незаконні дії", які створили "глобальну гуманітарну кризу".

Відповідачами в позові названі Трамп, Державний департамент і міністерство фінансів США.

Жодна з дій відповідачів щодо ліквідації USAID не була здійснена відповідно до дозволу Конгресу, — йдеться в позові. — А згідно з федеральним законом, Конгрес є єдиним органом, який може законно ліквідувати агентство.

Нагадаємо, 4 лютого адміністрація Трампа заявила про плани відправити у відпустку всіх співробітників USAID та відкликати тисячі співробітників, які працюють за межами США. Перед цим державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що USAID переходить під його контроль.