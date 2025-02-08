Решение Трампа лишило финансирования независимые медиа Украины

Американские журналисты бьют тревогу, ведь именно из-за блокирования деятельности Агентства по международному развитию США (USAID) финансирование потеряли независимые украинские СМИ. Фактически это решение Дональда Трампа является болезненным ударом по демократии Украины.

Независимые медиа Украины оказались в затруднительном положении

Несмотря на то, что широкой общественности USAID было известно своей гуманитарной и медицинской работой, однако финансирование использовали и для поддержки независимой журналистики в Украине.

Независимые СМИ в Украине и РФ критиковали свои правительства и предоставляли альтернативную информацию, но большая их часть полагалась на гранты США. После заморозки USAID некоторые организации заявили, что они находятся всего в нескольких неделях от сокращения персонала или полного закрытия, — пишет издание. Поделиться

Что важно понимать, многие украинские медиа едва держались на плаву после начала полномасштабной войны, которую начала Россия три года назад.

На этом фоне независимые СМИ потеряли свои стабильные доходы от рекламы, поэтому вынуждены были обратиться к программам иностранной помощи, чтобы спасти свои редакции.

Как считает глава Detector Media Наталья Лигачева, "более 50 процентов" медиаорганизаций, получающих иностранные гранты, зависят от американской помощи.