Решение Трампа лишило финансирования независимые медиа Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Решение Трампа лишило финансирования независимые медиа Украины

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  The Washington Post

Американские журналисты бьют тревогу, ведь именно из-за блокирования деятельности Агентства по международному развитию США (USAID) финансирование потеряли независимые украинские СМИ. Фактически это решение Дональда Трампа является болезненным ударом по демократии Украины.

Главные тезисы

  • Программы международной поддержки являются ключевым источником доходов для многих украинских медиа и обеспечивают плюрализм и демократию в стране.
  • По данным Detector Media, более 50 процентов медиаорганизаций, которые получают иностранные гранты, зависят от американской помощи.

Независимые медиа Украины оказались в затруднительном положении

Несмотря на то, что широкой общественности USAID было известно своей гуманитарной и медицинской работой, однако финансирование использовали и для поддержки независимой журналистики в Украине.

Независимые СМИ в Украине и РФ критиковали свои правительства и предоставляли альтернативную информацию, но большая их часть полагалась на гранты США. После заморозки USAID некоторые организации заявили, что они находятся всего в нескольких неделях от сокращения персонала или полного закрытия, — пишет издание.

Что важно понимать, многие украинские медиа едва держались на плаву после начала полномасштабной войны, которую начала Россия три года назад.

На этом фоне независимые СМИ потеряли свои стабильные доходы от рекламы, поэтому вынуждены были обратиться к программам иностранной помощи, чтобы спасти свои редакции.

Как считает глава Detector Media Наталья Лигачева, "более 50 процентов" медиаорганизаций, получающих иностранные гранты, зависят от американской помощи.

Могу сказать, что это действительно очень важно не только для Украины, но и для Соединенных Штатов. Потому что именно независимые СМИ обеспечивают, прежде всего, существование демократии и плюрализма в Украине... Мы надеемся, что Трамп возобновит программы международной поддержки.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Борьба за USAID. Что важно знать о новом решении Трампа
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
У ЦПД застали Маска на репосте российского фейка насчет USAID
ЦПД
Маск
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Закрыть эту структуру!". Трамп обвинил USAID в неслыханной коррупции
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?