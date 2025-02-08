Решение Трампа лишило финансирования независимые медиа Украины

Американские журналисты бьют тревогу, ведь именно из-за блокирования деятельности Агентства по международному развитию США (USAID) финансирование потеряли независимые украинские СМИ. Фактически это решение Дональда Трампа является болезненным ударом по демократии Украины.
Главные тезисы
- Программы международной поддержки являются ключевым источником доходов для многих украинских медиа и обеспечивают плюрализм и демократию в стране.
- По данным Detector Media, более 50 процентов медиаорганизаций, которые получают иностранные гранты, зависят от американской помощи.
Независимые медиа Украины оказались в затруднительном положении
Несмотря на то, что широкой общественности USAID было известно своей гуманитарной и медицинской работой, однако финансирование использовали и для поддержки независимой журналистики в Украине.
Что важно понимать, многие украинские медиа едва держались на плаву после начала полномасштабной войны, которую начала Россия три года назад.
На этом фоне независимые СМИ потеряли свои стабильные доходы от рекламы, поэтому вынуждены были обратиться к программам иностранной помощи, чтобы спасти свои редакции.
Как считает глава Detector Media Наталья Лигачева, "более 50 процентов" медиаорганизаций, получающих иностранные гранты, зависят от американской помощи.
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