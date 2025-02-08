Скільки корисних копалин України захопила РФ — відповідь Зеленського

Станом на сьогодні під контролем країни-агресорки Росії знаходиться менше 20% корисних копалин України. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Захист корисних ресурсів України є важливим завдання не лише для Києва, але й для його союзників.
- Володимир Зеленський готовий до угоди з Дональдом Трампом, яке принесе користь не лише Україні, а й США.
Україна хоче захистити свої корисні копалини
На цьому тлі глава держави нагадав союзникам Києва, що залишок ресурсів України дуже важливо захистити.
Для цього потрібно зупинити російського диктатора Путіна та всю армію РФ.
За словами Володимира Зеленського, він готовий до підписання угоди з командою Дональда Трампа, яка дасть можливість Україні та США спільно розробляти корисні копалини на українській території.
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