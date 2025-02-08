Сколько полезных ископаемых Украины захватила РФ — ответ Зеленского

Сейчас под контролем страны-агрессорки России находится менее 20% полезных ископаемых Украины. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Защита полезных ресурсов Украины важна не только для Киева, но и для его союзников.
- Владимир Зеленский готов к соглашению с Дональдом Трампом, которое принесет пользу не только Украине, но США.
Украина хочет защитить свои полезные ископаемые
На этом фоне глава государства напомнил союзникам Киева о том, что оставшиеся ископаемые Украины очень важно защитить.
Для этого нужно остановить российского диктатора Путина и всю армию РФ.
По словам Владимира Зеленского, он готов к подписанию соглашения с командой Дональда Трампа, которое позволит Украине и США совместно разрабатывать полезные ископаемые на украинской территории.
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