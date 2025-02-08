Сколько полезных ископаемых Украины захватила РФ — ответ Зеленского
Категория
Экономика
Дата публикации

Сколько полезных ископаемых Украины захватила РФ — ответ Зеленского

Зеленский
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Сейчас под контролем страны-агрессорки России находится менее 20% полезных ископаемых Украины. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.

Главные тезисы

  • Защита полезных ресурсов Украины важна не только для Киева, но и для его союзников.
  • Владимир Зеленский готов к соглашению с Дональдом Трампом, которое принесет пользу не только Украине, но США.

Украина хочет защитить свои полезные ископаемые

Если мы берем, что где-то 20% нашей земли захвачено, безусловно, они захватили не 20% наших полезных ископаемых. Пока меньше.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне глава государства напомнил союзникам Киева о том, что оставшиеся ископаемые Украины очень важно защитить.

Для этого нужно остановить российского диктатора Путина и всю армию РФ.

Очень много (ископаемых — ред.) в Днепровской области, очень много в центральной Украине и на западе. К сожалению, мы потеряли уголь, но я знаю, что они тоже очень многое там потеряли, потому что они не знали что делать с шахтами, затопили много.

По словам Владимира Зеленского, он готов к подписанию соглашения с командой Дональда Трампа, которое позволит Украине и США совместно разрабатывать полезные ископаемые на украинской территории.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бил баллистикой по Украине. В РФ умер военный преступник Нагайко
ГУР
Нагайко
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Решение Трампа лишило финансирования независимые медиа Украины
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Введение миротворцев в Украину. Шольц объяснил свою позицию
Шольц

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?