Сколько полезных ископаемых Украины захватила РФ — ответ Зеленского

Сейчас под контролем страны-агрессорки России находится менее 20% полезных ископаемых Украины. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.

Украина хочет защитить свои полезные ископаемые

Если мы берем, что где-то 20% нашей земли захвачено, безусловно, они захватили не 20% наших полезных ископаемых. Пока меньше. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне глава государства напомнил союзникам Киева о том, что оставшиеся ископаемые Украины очень важно защитить.

Для этого нужно остановить российского диктатора Путина и всю армию РФ.

Очень много (ископаемых — ред.) в Днепровской области, очень много в центральной Украине и на западе. К сожалению, мы потеряли уголь, но я знаю, что они тоже очень многое там потеряли, потому что они не знали что делать с шахтами, затопили много. Поделиться

По словам Владимира Зеленского, он готов к подписанию соглашения с командой Дональда Трампа, которое позволит Украине и США совместно разрабатывать полезные ископаемые на украинской территории.