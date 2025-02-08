Введение миротворцев в Украину. Шольц объяснил свою позицию
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Введение миротворцев в Украину. Шольц объяснил свою позицию

Шольц
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Источник:  RND

По убеждению немецкого лидера Олафа Шольца, пока нет смысла обсуждать идею отправления миротворцев в Украину, ведь ВСУ еще могут вернуть все оккупированные Россией территории.

Главные тезисы

  • Шольц подчеркивает, что любые решения о мире и безопасности в Украине должны быть приняты только после окончания войны.
  • Позиция канцлера ФРГ отражает его уверенность в победе Украины и возвращении всех ее земель.

Шольц верит в абсолютную победу Украины

Журналисты поинтересовались у канцлера ФРГ, планирует ли Германия участвовать во введении миротворческих сил для поддержания мира в Украине после завершения войны.

Олаф Шольц подчеркнул, что считает такие дебаты "неуместными и преждевременными".

Я считаю такие прения неуместными и преждевременными. Ведь это означает, что мы предполагаем, что Украина не получит часть своей территории от России.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

Немецкий политик еще раз обратил внимание международного сообщества на то, что ничего не должно решаться без участия украинцев.

Сначала война должна завершиться и должны состояться реальные переговоры, а не продиктованный мир. Только после этого можно будет увидеть, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины.

По убеждению канцлера ФРГ, в любом случае Украина будет иметь армию, "которую она не сможет содержать только за счет собственных финансовых ресурсов".

В это время на помощь придет Германия и другие союзники Киева.

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