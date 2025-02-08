Введение миротворцев в Украину. Шольц объяснил свою позицию

По убеждению немецкого лидера Олафа Шольца, пока нет смысла обсуждать идею отправления миротворцев в Украину, ведь ВСУ еще могут вернуть все оккупированные Россией территории.
Главные тезисы
- Шольц подчеркивает, что любые решения о мире и безопасности в Украине должны быть приняты только после окончания войны.
- Позиция канцлера ФРГ отражает его уверенность в победе Украины и возвращении всех ее земель.
Шольц верит в абсолютную победу Украины
Журналисты поинтересовались у канцлера ФРГ, планирует ли Германия участвовать во введении миротворческих сил для поддержания мира в Украине после завершения войны.
Олаф Шольц подчеркнул, что считает такие дебаты "неуместными и преждевременными".
Немецкий политик еще раз обратил внимание международного сообщества на то, что ничего не должно решаться без участия украинцев.
По убеждению канцлера ФРГ, в любом случае Украина будет иметь армию, "которую она не сможет содержать только за счет собственных финансовых ресурсов".
В это время на помощь придет Германия и другие союзники Киева.
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