Введение миротворцев в Украину. Шольц объяснил свою позицию

По убеждению немецкого лидера Олафа Шольца, пока нет смысла обсуждать идею отправления миротворцев в Украину, ведь ВСУ еще могут вернуть все оккупированные Россией территории.

Шольц верит в абсолютную победу Украины

Журналисты поинтересовались у канцлера ФРГ, планирует ли Германия участвовать во введении миротворческих сил для поддержания мира в Украине после завершения войны.

Олаф Шольц подчеркнул, что считает такие дебаты "неуместными и преждевременными".

Я считаю такие прения неуместными и преждевременными. Ведь это означает, что мы предполагаем, что Украина не получит часть своей территории от России. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Немецкий политик еще раз обратил внимание международного сообщества на то, что ничего не должно решаться без участия украинцев.

Сначала война должна завершиться и должны состояться реальные переговоры, а не продиктованный мир. Только после этого можно будет увидеть, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины. Поделиться

По убеждению канцлера ФРГ, в любом случае Украина будет иметь армию, "которую она не сможет содержать только за счет собственных финансовых ресурсов".