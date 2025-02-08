Введення миротворців в Україну. Шольц пояснив свою позицію

На переконання німецького лідера Олафа Шольца, поки не має сенсу обговорювати ідею відправлення миротворців до України, адже ЗСУ ще можуть повернути всі окуповані Росією території.

Шольц вірить в абсолютну перемогу України

Журналісти поцікавилися у канцлера ФРН, чи планує Німеччина брати участь у введені миротворчих сил для підтримки миру в Україні після завершення війни.

Олаф Шольц наголосив, що вважає такі дебати "недоречними та передчасними".

Я вважаю такі дебати недоречними і передчасними. Адже це означає, що ми передбачаємо, що Україна не отримає назад частину своєї території від Росії. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Німецький політик вкотре звернув увагу міжнародної спільноти на те, що нічого не повинно вирішуватися без участі українців.

Насамперед війна повинна завершитися і повинні відбутися реальні переговори, а не продиктований мир. Лише після цього можна буде побачити, як можуть виглядати майбутні гарантії безпеки для України. Поширити

На переконання канцлера ФРН, у будь-якому випадку Україна буде мати армію, "яку вона не зможе утримувати лише коштом власних фінансових ресурсів”.