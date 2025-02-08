Введення миротворців в Україну. Шольц пояснив свою позицію

На переконання німецького лідера Олафа Шольца, поки не має сенсу обговорювати ідею відправлення миротворців до України, адже ЗСУ ще можуть повернути всі окуповані Росією території.
Головні тези:
- Шольц підкреслює, що будь-які рішення про мир та безпеку в Україні повинні бути прийняті лише після завершення війни.
- Позиція канцлера ФРН відображає його впевненість у перемозі України та поверненні усіх її земель.
Шольц вірить в абсолютну перемогу України
Журналісти поцікавилися у канцлера ФРН, чи планує Німеччина брати участь у введені миротворчих сил для підтримки миру в Україні після завершення війни.
Олаф Шольц наголосив, що вважає такі дебати "недоречними та передчасними".
Німецький політик вкотре звернув увагу міжнародної спільноти на те, що нічого не повинно вирішуватися без участі українців.
На переконання канцлера ФРН, у будь-якому випадку Україна буде мати армію, "яку вона не зможе утримувати лише коштом власних фінансових ресурсів”.
Саме тоді на допомогу прийде Німеччина та інші союзники Києва.
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