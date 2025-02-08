Введення миротворців в Україну. Шольц пояснив свою позицію
Категорія
Політика
Дата публікації

Введення миротворців в Україну. Шольц пояснив свою позицію

Шольц
Джерело:  RND

На переконання німецького лідера Олафа Шольца, поки не має сенсу обговорювати ідею відправлення миротворців до України, адже ЗСУ ще можуть повернути всі окуповані Росією території.

Головні тези:

  • Шольц підкреслює, що будь-які рішення про мир та безпеку в Україні повинні бути прийняті лише після завершення війни.
  • Позиція канцлера ФРН відображає його впевненість у перемозі України та поверненні усіх її земель.

Шольц вірить в абсолютну перемогу України

Журналісти поцікавилися у канцлера ФРН, чи планує Німеччина брати участь у введені миротворчих сил для підтримки миру в Україні після завершення війни.

Олаф Шольц наголосив, що вважає такі дебати "недоречними та передчасними".

Я вважаю такі дебати недоречними і передчасними. Адже це означає, що ми передбачаємо, що Україна не отримає назад частину своєї території від Росії.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРН

Німецький політик вкотре звернув увагу міжнародної спільноти на те, що нічого не повинно вирішуватися без участі українців.

Насамперед війна повинна завершитися і повинні відбутися реальні переговори, а не продиктований мир. Лише після цього можна буде побачити, як можуть виглядати майбутні гарантії безпеки для України.

На переконання канцлера ФРН, у будь-якому випадку Україна буде мати армію, "яку вона не зможе утримувати лише коштом власних фінансових ресурсів”.

Саме тоді на допомогу прийде Німеччина та інші союзники Києва.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Блокування допомоги для України. Шольц уперше відповів на звинувачення
Шольц
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Абсолютно неприйнятно. Шольц публічно поставив на місце Ілона Маска
Шольц
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Дуже егоїстично". Шольц жорстко розкритикував пропозицію Трампа Україні
Шольц

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?