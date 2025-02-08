Бил баллистикой по Украине. В РФ умер военный преступник Нагайко
Категория
Украина
Дата публикации

Бил баллистикой по Украине. В РФ умер военный преступник Нагайко

ГУР
Нагайко
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Главное управление разведки сообщает, что в России умер капитан Константин Нагайко, причастный к военным преступлениям против Украины. Его жизнь пытались спасти, но безуспешно.

Главные тезисы

  • Капитан Нагайко скончался в России после получения ранений в результате взрыва.
  • Он был причастен к ударам баллистическими ракетами по территории Украины и убийству украинцев в Харьковской области.

Еще один российский военный преступник поплатился жизнью

ГУР обращает внимание на то, что Константин Нагайко — военный преступник, командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады ВС РФ (в/ч 03333) и капитан.

Что важно понимать, он причастен к ударам баллистическими ракетами по территории Украины, в частности убийству 59 гражданских украинцев в селе Гроза в Харьковской области.

Украинские разведчики напоминают о том, что 3 января 2025 года Нагайко получил множественные ранения в результате взрыва в населенном пункте Шуя Ивановской области.

Там он проходил военную службу.

Как отмечает ГУР, трепанация черепа и другая российская хирургия военному преступнику не помогла.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие!

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

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