Бил баллистикой по Украине. В РФ умер военный преступник Нагайко

Главное управление разведки сообщает, что в России умер капитан Константин Нагайко, причастный к военным преступлениям против Украины. Его жизнь пытались спасти, но безуспешно.
Главные тезисы
- Капитан Нагайко скончался в России после получения ранений в результате взрыва.
- Он был причастен к ударам баллистическими ракетами по территории Украины и убийству украинцев в Харьковской области.
Еще один российский военный преступник поплатился жизнью
ГУР обращает внимание на то, что Константин Нагайко — военный преступник, командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады ВС РФ (в/ч 03333) и капитан.
Что важно понимать, он причастен к ударам баллистическими ракетами по территории Украины, в частности убийству 59 гражданских украинцев в селе Гроза в Харьковской области.
Украинские разведчики напоминают о том, что 3 января 2025 года Нагайко получил множественные ранения в результате взрыва в населенном пункте Шуя Ивановской области.
Там он проходил военную службу.
Как отмечает ГУР, трепанация черепа и другая российская хирургия военному преступнику не помогла.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-