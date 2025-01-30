Акцент на "спецконтингент". У ГУР разведали подробности мобилизации-2025 в России

В текущем году Российская Федерация планирует мобилизовать более 126 тысяч солдат из "спецконтингента". Речь идет о людях, у которых есть задолженности, находятся в тюрьме и другие проблемы.

Россия планирует мобилизовать более 126 тысяч "спецконтингента"

Как сообщает ГУР, для пополнения потерь в 2025 году Россия планирует мобилизовать на войну по меньшей мере 126 тысяч солдат из так называемого "спецконтингента".

Речь идет о россиянах, отбывающих наказание в тюрьмах, находящихся под следствием, имеющих задолженности по кредитам, а также другие проблемы.

В среднем для покрытия потерь страна-террористка планирует мобилизовать по 10 тысяч человек из "спецконтингента" ежемесячно.

В целом, для замещения потерь существующих воинских частей и соединений в войне против Украины государство-агрессор Россия в 2025 году намерена мобилизовать минимум 280 тысяч оккупантов, — добавляет украинская разведка. Поделиться

Потери России в войне против Украины

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 835 тысяч солдат.

По информации Генштаба, в течение 29 января на фронте произошло 158 боеприкосновений. Украинскими военными были ликвидированы еще 1270 захватчиков из преступной армии РФ.

В частности, к боям на территории Курской области враг привлек военных из Северной Кореи. Как писали недавно западные СМИ, Россия потеряла убитыми и ранеными около 4000 "КНДРовцев". В то же время, есть вероятность того, что враг в ближайшее время направит подкрепление в Курскую область.