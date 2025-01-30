Акцент на "спецконтингент". У ГУР розвідали подробиці мобілізації-2025 у Росії
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Акцент на "спецконтингент". У ГУР розвідали подробиці мобілізації-2025 у Росії

ГУР
Російські зеки
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У поточному році Російська Федерація планує мобілізувати понад 126 тисяч солдатів із "спецконтингенту". Мова йде про людей, які мають заборгованості, перебувають у тюрмі та інші проблеми.

Головні тези:

  • У 2025 році Росія планує мобілізувати понад 126 тисяч солдатів із “спецконтингенту”.
  • Покриття втрат у війні проти України передбачає мобілізацію мінімум 280 тисяч окупантів.
  • З початку війни проти України Росія втратила понад 835 тисяч солдатів, за даними Генштабу.
  • Українські військові ліквідували 1270 загарбників з армії РФ протягом 29 січня.
  • Росія втратила близько 4 тис військових з Північної Кореї під час боїв в Курській області.

Росія планує мобілізувати понад 126 тисяч “спецконтингенту”

Як повідомляє ГУР, для поповнення втрат у 2025-му Росія планує мобілізувати на війну щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого "спецконтингенту".

Йдеться про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами, а також інші проблеми.

У середньому для покриття втрат країна-терористка планує мобілізовувати по 10 тисяч людей зі "спецконтингенту" щомісяця.

Загалом для заміщення втрат існуючих військових частин та зʼєднань у війні проти України держава-агресор Росія у 2025 році має намір мобілізувати мінімум 280 тисяч окупантів, — додає українська розвідка.

Втрати Росії у війні проти України

Від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 835 тисяч солдатів.

За інформацією Генштабу, протягом 29 січня на фронті відбулось 158 боєзіткнень. Українськими військовими було ліквідовано ще 1270 загарбників зі злочинної армії РФ.

Зокрема до боїв на території Курської області ворог залучив військових з Північної Кореї. Як писали нещодавно західні ЗМІ, Росія втратила вбитими та пораненими близько 4000 "КНДРівців". Водночас є ймовірність того, що ворог найближчим часом спрямує підкріплення в Курську область.

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