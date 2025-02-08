Бив балістикою по Україні. У РФ помер воєнний злочинець Наґайко

Головне управління розвідки повідомляє, що у Росії помер капітан Костянтин Наґайко, причетний до воєнних злочинів проти України. Його життя намагалися врятувати, однак безуспішно.
Головні тези:
- Капітан Наґайко помер у Росії після отримання поранень внаслідок вибуху.
- Він був причетний до ударів балістичними ракетами по території України та вбивства українців у Харківській області.
Ще один російський воєнний злочинець поплатився життям
ГУР звертає увагу на те, що Костянтин Наґайко — воєнний злочинець, командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади ЗС РФ (в/ч 03333) та капітан.
Що важливо розуміти, він причетний до ударів балістичними ракетами по території України, зокрема ― вбивства 59-х цивільних українців у селі Гроза у Харківській області.
Українські розвідники нагадують про те, що 3 січня 2025 року Наґайко отримав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Івановскої області.
Саме там він проходив військову службу.
Як зазначає ГУР, трепанація черепа та інша російська хірургія воєнному злочинцеві не допомогла.
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