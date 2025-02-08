Бив балістикою по Україні. У РФ помер воєнний злочинець Наґайко

Головне управління розвідки повідомляє, що у Росії помер капітан Костянтин Наґайко, причетний до воєнних злочинів проти України. Його життя намагалися врятувати, однак безуспішно.

Ще один російський воєнний злочинець поплатився життям

ГУР звертає увагу на те, що Костянтин Наґайко — воєнний злочинець, командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади ЗС РФ (в/ч 03333) та капітан.

Що важливо розуміти, він причетний до ударів балістичними ракетами по території України, зокрема ― вбивства 59-х цивільних українців у селі Гроза у Харківській області.

Українські розвідники нагадують про те, що 3 січня 2025 року Наґайко отримав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Івановскої області.

Саме там він проходив військову службу.

Як зазначає ГУР, трепанація черепа та інша російська хірургія воєнному злочинцеві не допомогла.

ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата! Поширити