Бив балістикою по Україні. У РФ помер воєнний злочинець Наґайко
Категорія
Україна
Дата публікації

Бив балістикою по Україні. У РФ помер воєнний злочинець Наґайко

ГУР
Нагайко

Головне управління розвідки повідомляє, що у Росії помер капітан Костянтин Наґайко, причетний до воєнних злочинів проти України. Його життя намагалися врятувати, однак безуспішно.

Головні тези:

  • Капітан Наґайко помер у Росії після отримання поранень внаслідок вибуху.
  • Він був причетний до ударів балістичними ракетами по території України та вбивства українців у Харківській області.

Ще один російський воєнний злочинець поплатився життям

ГУР звертає увагу на те, що Костянтин Наґайко — воєнний злочинець, командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади ЗС РФ (в/ч 03333) та капітан.

Що важливо розуміти, він причетний до ударів балістичними ракетами по території України, зокрема ― вбивства 59-х цивільних українців у селі Гроза у Харківській області.

Українські розвідники нагадують про те, що 3 січня 2025 року Наґайко отримав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Івановскої області.

Саме там він проходив військову службу.

Як зазначає ГУР, трепанація черепа та інша російська хірургія воєнному злочинцеві не допомогла.

ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата!

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

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